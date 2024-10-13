Последствия циклона в Крыму - информация МЧС
В МЧС рассказали о последствиях циклона в Крыму
© Скриншот с видео очевидцаПоследствия ливней в Керчи
© Скриншот с видео очевидца
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сотрудники МЧС в преддверии сильных ливней несли вахту в усиленном режиме, аэромобильные группировки были выдвинуты в районы Крыма, где наиболее вероятны подтопления. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
"Две аэромобильные группировки в составе 15 человек выдвигались в Евпаторию и Черноморский район, поскольку наиболее сильные дожди ожидались там. Но никаких обращений в МЧС из-за каких-то нештатных ситуаций, связанных с погодой, не произошло", - сообщили в пресс-службе.
На данный момент сотрудники аэромобильных бригад возвращены в места базирования. Информации о подтоплениях в Крыму спасателям не поступало, но сотрудники МЧС находятся в состоянии готовности.
"Сейчас вода понемногу прибывает в Ленинском районе Крыма, но пока все спокойно", - заверили в пресс-службе.
По информации "Крымэнерго", в Керчи произошло частичное аварийное отключение электроэнергии, примерное время восстановления электроснабжения - три часа.
Ранее власти Севастополя создали оперштаб для борьбы с последствиями стихии. В городе было подтоплено несколько улиц, вода нанесла на проезжие части грязь и щебень. В одном из садовых товариществ ливневые потоки затопили частный дом, уровень воды поднялся до полутора метров. Двух человек, которые не смогли покинуть помещение самостоятельно, пришлось спасать сотрудникам МЧС.
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