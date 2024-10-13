Рейтинг@Mail.ru
Последствия циклона в Крыму - информация МЧС - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241013/v-mchs-rasskazali-o-posledstviyakh-tsiklona-v-krymu-1141049037.html
Последствия циклона в Крыму - информация МЧС
Последствия циклона в Крыму - информация МЧС - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Последствия циклона в Крыму - информация МЧС
Сотрудники МЧС в преддверии сильных ливней несли вахту в усиленном режиме, аэромобильные группировки были выдвинуты в районы Крыма, где наиболее вероятны... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T13:51
2024-10-13T13:51
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
общество
керчь
евпатория
черноморское
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141048925_0:29:457:286_1920x0_80_0_0_d33c297fd16e6faf3033199753e98251.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сотрудники МЧС в преддверии сильных ливней несли вахту в усиленном режиме, аэромобильные группировки были выдвинуты в районы Крыма, где наиболее вероятны подтопления. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.На данный момент сотрудники аэромобильных бригад возвращены в места базирования. Информации о подтоплениях в Крыму спасателям не поступало, но сотрудники МЧС находятся в состоянии готовности.По информации "Крымэнерго", в Керчи произошло частичное аварийное отключение электроэнергии, примерное время восстановления электроснабжения - три часа.Ранее власти Севастополя создали оперштаб для борьбы с последствиями стихии. В городе было подтоплено несколько улиц, вода нанесла на проезжие части грязь и щебень. В одном из садовых товариществ ливневые потоки затопили частный дом, уровень воды поднялся до полутора метров. Двух человек, которые не смогли покинуть помещение самостоятельно, пришлось спасать сотрудникам МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти циклона: погода в Крыму в воскресеньеВ Крыму ожидаются очень сильные дожди - возможны подтопления Сильный шторм идет на Севастополь - предупреждение МЧС
крым
керчь
евпатория
черноморское
ленинский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141048925_19:0:438:314_1920x0_80_0_0_4f9a482be60b5dc9507eca84a1aa2c53.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, крымская погода, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, общество, керчь, евпатория, черноморское, ленинский район
Последствия циклона в Крыму - информация МЧС

В МЧС рассказали о последствиях циклона в Крыму

13:51 13.10.2024
 
© Скриншот с видео очевидцаПоследствия ливней в Керчи
Последствия ливней в Керчи
© Скриншот с видео очевидца
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сотрудники МЧС в преддверии сильных ливней несли вахту в усиленном режиме, аэромобильные группировки были выдвинуты в районы Крыма, где наиболее вероятны подтопления. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

"Две аэромобильные группировки в составе 15 человек выдвигались в Евпаторию и Черноморский район, поскольку наиболее сильные дожди ожидались там. Но никаких обращений в МЧС из-за каких-то нештатных ситуаций, связанных с погодой, не произошло", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент сотрудники аэромобильных бригад возвращены в места базирования. Информации о подтоплениях в Крыму спасателям не поступало, но сотрудники МЧС находятся в состоянии готовности.
"Сейчас вода понемногу прибывает в Ленинском районе Крыма, но пока все спокойно", - заверили в пресс-службе.
По информации "Крымэнерго", в Керчи произошло частичное аварийное отключение электроэнергии, примерное время восстановления электроснабжения - три часа.
Ранее власти Севастополя создали оперштаб для борьбы с последствиями стихии. В городе было подтоплено несколько улиц, вода нанесла на проезжие части грязь и щебень. В одном из садовых товариществ ливневые потоки затопили частный дом, уровень воды поднялся до полутора метров. Двух человек, которые не смогли покинуть помещение самостоятельно, пришлось спасать сотрудникам МЧС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Во власти циклона: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму ожидаются очень сильные дожди - возможны подтопления
Сильный шторм идет на Севастополь - предупреждение МЧС
 
ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаОбществоКерчьЕвпаторияЧерноморскоеЛенинский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма
14:57Два поезда столкнулись – вагоны с пассажирами упали в воду в Египте
14:09Новый прорыв боевиков в Курской области и пять контратак отразили ВС РФ
13:51Последствия циклона в Крыму - информация МЧС
13:11Уничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за сутки
12:55Прощай, оружие: Германия отказалась поставлять Украине вооружение
12:2436 беспилотников и два "Нептуна" - работа российской ПВО за сутки
11:55Российские войска освободили Михайловку в ДНР
11:12Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона
10:47В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти
10:11Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК
09:51Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий
09:33Циклон остановил паром и катера в Севастополе
09:10Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка
08:39В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
08:10Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин
07:44В Якутии самолет совершил аварийную посадку
07:31ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России
07:01Количество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связано
00:01Во власти циклона: погода в Крыму в воскресенье
Лента новостейМолния