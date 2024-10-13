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Последствия циклона в Крыму - информация МЧС

Последствия циклона в Крыму - информация МЧС - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Последствия циклона в Крыму - информация МЧС

Сотрудники МЧС в преддверии сильных ливней несли вахту в усиленном режиме, аэромобильные группировки были выдвинуты в районы Крыма, где наиболее вероятны... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T13:51

2024-10-13T13:51

2024-10-13T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сотрудники МЧС в преддверии сильных ливней несли вахту в усиленном режиме, аэромобильные группировки были выдвинуты в районы Крыма, где наиболее вероятны подтопления. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.На данный момент сотрудники аэромобильных бригад возвращены в места базирования. Информации о подтоплениях в Крыму спасателям не поступало, но сотрудники МЧС находятся в состоянии готовности.По информации "Крымэнерго", в Керчи произошло частичное аварийное отключение электроэнергии, примерное время восстановления электроснабжения - три часа.Ранее власти Севастополя создали оперштаб для борьбы с последствиями стихии. В городе было подтоплено несколько улиц, вода нанесла на проезжие части грязь и щебень. В одном из садовых товариществ ливневые потоки затопили частный дом, уровень воды поднялся до полутора метров. Двух человек, которые не смогли покинуть помещение самостоятельно, пришлось спасать сотрудникам МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти циклона: погода в Крыму в воскресеньеВ Крыму ожидаются очень сильные дожди - возможны подтопления Сильный шторм идет на Севастополь - предупреждение МЧС

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