Рейтинг@Mail.ru
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241013/v-peschere-tavrida-nashli-chelyust-geparda--ego-seli-gigantskie-gieny-1141026087.html
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены - РИА Новости Крым, 13.10.2024
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
В крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти с единственным зубом древнего гепарда. В Крыму это первая и пока единственная находка... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T08:39
2024-10-13T08:39
новости
эксклюзивы риа новости крым
богдан зайцев
археология в крыму
археология
крым
новости крыма
пещера "таврида"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141044487_0:86:1024:662_1920x0_80_0_0_c12cea871ef06b8b6a2e7780a96697e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти с единственным зубом древнего гепарда. В Крыму это первая и пока единственная находка кости этого вымершего вида, который до сих пор фиксировался лишь в Европе. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научный спелео-палеонтологический комплекс "Пещера Таврида" Богдан Зайцев.Обнаруженный в Крыму европейский гепард жил примерно от 1,8 до 1,9 миллионов лет назад, в эпоху раннего плейстоцена. Эти хищники достигали размеров современного льва и могли бегать даже быстрее современных гепардов, которые развивают скорость до 120 км в час. Ученые сделали такой вывод, изучая строение его очень мощных конечностей.В пещеру этот гепард был "приглашен на обед" - он стал добычей гигантских короткомордых гиен.Фрагмент челюсти гепарда был обнаружен в южной части пещеры, поскольку в эпоху плейстоцена там находился естественный вход в подземелье. Гиены отходили от него не более чем на 200-250 метров, так как "фонариков у них не было", пошутил палеонтолог. Именно поэтому там было найдено большое количество костей древних животных.Поначалу ученые даже не поняли, какая уникальная находка попала к ним в руки. Грунт из пещеры выносят в мешках, после чего промывают через сито и таким образом выбирают даже самые мелкие кости. Только после этого, анализируя находки, ученые Палеонтологического института Российской академии наук поняли, что нашли кость древнего гепарда.В 2023 году в пещере "Таврида" нашли и реконструировали скелет гигантской толстомордой гиены. Ученые установили, что ее высота в холке достигала 120 см. В местах их обитания обнаружили также кости бизонов, носорогов, слонов и других животных со следами укусов гиен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"
крым
пещера "таврида"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141044487_14:0:1010:747_1920x0_80_0_0_192e2f44bd046a31506ada401fbc2c0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, богдан зайцев, археология в крыму, археология, крым, новости крыма, пещера "таврида"
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены

В Крыму в недрах пещеры "Таврида" нашли челюсть доисторического гепарда

08:39 13.10.2024
 
© https://www.paleo.ru/Останки млекопитающих в пещере "Таврида"
Останки млекопитающих в пещере Таврида
© https://www.paleo.ru/
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти с единственным зубом древнего гепарда. В Крыму это первая и пока единственная находка кости этого вымершего вида, который до сих пор фиксировался лишь в Европе. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научный спелео-палеонтологический комплекс "Пещера Таврида" Богдан Зайцев.
"Специалисты из Палеонтологического института Российской академии наук по пропорциям зуба подсчитали, что это европейский гепард, потому что у гепардов зубы отличаются от всех других кошек. Он очень большой, и нам впервые удалось обосновать, что такие животные водились у нас в Крыму", - говорит он.
Обнаруженный в Крыму европейский гепард жил примерно от 1,8 до 1,9 миллионов лет назад, в эпоху раннего плейстоцена. Эти хищники достигали размеров современного льва и могли бегать даже быстрее современных гепардов, которые развивают скорость до 120 км в час. Ученые сделали такой вывод, изучая строение его очень мощных конечностей.
В пещеру этот гепард был "приглашен на обед" - он стал добычей гигантских короткомордых гиен.
"Там жили гиены, мы это точно знаем, потому что нашли там очень большое количество их костей. Это стайные животные, которые могли нападать даже на крупных хищников или питаться падалью. Кости хищников, скорее всего, именно так в пещеру и попали, потому что гепарды в пещерах не живут", - объяснил Богдан Зайцев.
Фрагмент челюсти гепарда был обнаружен в южной части пещеры, поскольку в эпоху плейстоцена там находился естественный вход в подземелье. Гиены отходили от него не более чем на 200-250 метров, так как "фонариков у них не было", пошутил палеонтолог. Именно поэтому там было найдено большое количество костей древних животных.
Поначалу ученые даже не поняли, какая уникальная находка попала к ним в руки. Грунт из пещеры выносят в мешках, после чего промывают через сито и таким образом выбирают даже самые мелкие кости. Только после этого, анализируя находки, ученые Палеонтологического института Российской академии наук поняли, что нашли кость древнего гепарда.

"У нас самая древняя пещерная фауна в России, - утверждает Богдан Зайцев. - То есть пещеры с такими древними животными есть в Китае, в Европе, одна находится в Грузии - это пещера Дманиси. Но в России мы пока единственные, где нашли вот такую древнюю пещерную фауну", - рассказывает Зайцев.

В 2023 году в пещере "Таврида" нашли и реконструировали скелет гигантской толстомордой гиены. Ученые установили, что ее высота в холке достигала 120 см. В местах их обитания обнаружили также кости бизонов, носорогов, слонов и других животных со следами укусов гиен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"
Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"
Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиБогдан ЗайцевАрхеология в КрымуАрхеологияКрымНовости КрымаПещера "Таврида"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:47В Севастополе ночью затопило дом – двух человек удалось спасти
10:11Дело о халатности: обрушение перекрытий в психдиспансере расследует СК
09:51Удар циклона по Севастополю: создан оперштаб для устранения последствий
09:33Циклон остановил паром и катера в Севастополе
09:10Женщина погибла в психдиспансере на Кубани из-за рухнувшего потолка
08:39В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
08:10Россия восстановит все разрушеное в новых и приграничных регионах - Путин
07:44В Якутии самолет совершил аварийную посадку
07:31ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России
07:01Количество гостей Воронцовского дворца выросло на 20% - с чем это связано
00:01Во власти циклона: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 13 октября
23:31Мощная гроза бушует в Крыму
22:19Ударили шрапнелью: двое погибли и 12 ранены при обстреле в ДНР
21:55Главное за день: 12 октября
21:15Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России
20:46Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора
20:18В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм
20:07Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину
19:45Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России
Лента новостейМолния