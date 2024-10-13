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В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены

В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены - РИА Новости Крым, 13.10.2024

В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены

В крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти с единственным зубом древнего гепарда. В Крыму это первая и пока единственная находка... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T08:39

2024-10-13T08:39

2024-10-13T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти с единственным зубом древнего гепарда. В Крыму это первая и пока единственная находка кости этого вымершего вида, который до сих пор фиксировался лишь в Европе. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научный спелео-палеонтологический комплекс "Пещера Таврида" Богдан Зайцев.Обнаруженный в Крыму европейский гепард жил примерно от 1,8 до 1,9 миллионов лет назад, в эпоху раннего плейстоцена. Эти хищники достигали размеров современного льва и могли бегать даже быстрее современных гепардов, которые развивают скорость до 120 км в час. Ученые сделали такой вывод, изучая строение его очень мощных конечностей.В пещеру этот гепард был "приглашен на обед" - он стал добычей гигантских короткомордых гиен.Фрагмент челюсти гепарда был обнаружен в южной части пещеры, поскольку в эпоху плейстоцена там находился естественный вход в подземелье. Гиены отходили от него не более чем на 200-250 метров, так как "фонариков у них не было", пошутил палеонтолог. Именно поэтому там было найдено большое количество костей древних животных.Поначалу ученые даже не поняли, какая уникальная находка попала к ним в руки. Грунт из пещеры выносят в мешках, после чего промывают через сито и таким образом выбирают даже самые мелкие кости. Только после этого, анализируя находки, ученые Палеонтологического института Российской академии наук поняли, что нашли кость древнего гепарда.В 2023 году в пещере "Таврида" нашли и реконструировали скелет гигантской толстомордой гиены. Ученые установили, что ее высота в холке достигала 120 см. В местах их обитания обнаружили также кости бизонов, носорогов, слонов и других животных со следами укусов гиен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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