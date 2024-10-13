https://crimea.ria.ru/20241013/v-peschere-tavrida-nashli-chelyust-geparda--ego-seli-gigantskie-gieny-1141026087.html
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены - РИА Новости Крым, 13.10.2024
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
В крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти с единственным зубом древнего гепарда. В Крыму это первая и пока единственная находка... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T08:39
2024-10-13T08:39
2024-10-13T08:39
новости
эксклюзивы риа новости крым
богдан зайцев
археология в крыму
археология
крым
новости крыма
пещера "таврида"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141044487_0:86:1024:662_1920x0_80_0_0_c12cea871ef06b8b6a2e7780a96697e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. В крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти с единственным зубом древнего гепарда. В Крыму это первая и пока единственная находка кости этого вымершего вида, который до сих пор фиксировался лишь в Европе. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научный спелео-палеонтологический комплекс "Пещера Таврида" Богдан Зайцев.Обнаруженный в Крыму европейский гепард жил примерно от 1,8 до 1,9 миллионов лет назад, в эпоху раннего плейстоцена. Эти хищники достигали размеров современного льва и могли бегать даже быстрее современных гепардов, которые развивают скорость до 120 км в час. Ученые сделали такой вывод, изучая строение его очень мощных конечностей.В пещеру этот гепард был "приглашен на обед" - он стал добычей гигантских короткомордых гиен.Фрагмент челюсти гепарда был обнаружен в южной части пещеры, поскольку в эпоху плейстоцена там находился естественный вход в подземелье. Гиены отходили от него не более чем на 200-250 метров, так как "фонариков у них не было", пошутил палеонтолог. Именно поэтому там было найдено большое количество костей древних животных.Поначалу ученые даже не поняли, какая уникальная находка попала к ним в руки. Грунт из пещеры выносят в мешках, после чего промывают через сито и таким образом выбирают даже самые мелкие кости. Только после этого, анализируя находки, ученые Палеонтологического института Российской академии наук поняли, что нашли кость древнего гепарда.В 2023 году в пещере "Таврида" нашли и реконструировали скелет гигантской толстомордой гиены. Ученые установили, что ее высота в холке достигала 120 см. В местах их обитания обнаружили также кости бизонов, носорогов, слонов и других животных со следами укусов гиен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"Подземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"
крым
пещера "таврида"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0c/1141044487_14:0:1010:747_1920x0_80_0_0_192e2f44bd046a31506ada401fbc2c0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, богдан зайцев, археология в крыму, археология, крым, новости крыма, пещера "таврида"
В пещере "Таврида" нашли челюсть гепарда – его съели гигантские гиены
В Крыму в недрах пещеры "Таврида" нашли челюсть доисторического гепарда
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым.
В крымской пещере "Таврида" палеонтологи нашли фрагмент нижней челюсти с единственным зубом древнего гепарда. В Крыму это первая и пока единственная находка кости этого вымершего вида, который до сих пор фиксировался лишь в Европе. Об этом РИА Новости Крым
рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научный спелео-палеонтологический комплекс "Пещера Таврида" Богдан Зайцев.
"Специалисты из Палеонтологического института Российской академии наук по пропорциям зуба подсчитали, что это европейский гепард, потому что у гепардов зубы отличаются от всех других кошек. Он очень большой, и нам впервые удалось обосновать, что такие животные водились у нас в Крыму", - говорит он.
Обнаруженный в Крыму европейский гепард жил примерно от 1,8 до 1,9 миллионов лет назад, в эпоху раннего плейстоцена. Эти хищники достигали размеров современного льва и могли бегать даже быстрее современных гепардов, которые развивают скорость до 120 км в час. Ученые сделали такой вывод, изучая строение его очень мощных конечностей.
В пещеру этот гепард был "приглашен на обед" - он стал добычей гигантских короткомордых гиен.
"Там жили гиены, мы это точно знаем, потому что нашли там очень большое количество их костей. Это стайные животные, которые могли нападать даже на крупных хищников или питаться падалью. Кости хищников, скорее всего, именно так в пещеру и попали, потому что гепарды в пещерах не живут", - объяснил Богдан Зайцев.
Фрагмент челюсти гепарда был обнаружен в южной части пещеры, поскольку в эпоху плейстоцена там находился естественный вход в подземелье. Гиены отходили от него не более чем на 200-250 метров, так как "фонариков у них не было", пошутил палеонтолог. Именно поэтому там было найдено большое количество костей древних животных.
Поначалу ученые даже не поняли, какая уникальная находка попала к ним в руки. Грунт из пещеры выносят в мешках, после чего промывают через сито и таким образом выбирают даже самые мелкие кости. Только после этого, анализируя находки, ученые Палеонтологического института Российской академии наук поняли, что нашли кость древнего гепарда.
"У нас самая древняя пещерная фауна в России, - утверждает Богдан Зайцев. - То есть пещеры с такими древними животными есть в Китае, в Европе, одна находится в Грузии - это пещера Дманиси. Но в России мы пока единственные, где нашли вот такую древнюю пещерную фауну", - рассказывает Зайцев.
В 2023 году в пещере "Таврида" нашли и реконструировали
скелет гигантской толстомордой гиены. Ученые установили, что ее высота в холке достигала 120 см. В местах их обитания обнаружили также кости бизонов, носорогов, слонов и других животных со следами укусов гиен.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: