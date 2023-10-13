https://crimea.ria.ru/20231013/krymskaya-peschera-tavrida-stanet-odnoy-iz-ploschadok-obschestva-znanie-1132042489.html
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание" - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"
Крымскую пещеру Таврида с начала ее работы посетили 65 тысяч человек - маршрут востребован у крымчан и гостей полуострова, поэтому уже сейчас инфраструктуру... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-13T07:28
2023-10-13T07:28
2023-10-12T22:17
пещера "таврида"
игорь вахрушев
кфу (крымский федеральный университет)
археология в крыму
история
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Крымскую пещеру Таврида с начала ее работы посетили 65 тысяч человек - маршрут востребован у крымчан и гостей полуострова, поэтому уже сейчас инфраструктуру комплекса планируют расширять, а сам он станет одной из площадок российского общества "Знание". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.Кроме того, по его словам, высокая востребованность у посетителей заставляет делать комплекс еще привлекательнее. Сейчас в пещере работает экскурсионный маршрут, который с начала работы Тавриды уже посетили около 65 тысяч человек. В перспективе маршрут доработают.Также инфраструктуру комплекса в будущем планируют дополнить объектами общепита, сувенирными лавками, беседками для отдыха, на территории Тавриды достроят и будут развивать Парк камней, организуют различные мастер-классы и открытые лекции."Когда происходило создание этого объекта, существовали определенные конструктивные и правовые сложности, чтобы реализовать его полностью. Это сложно, поскольку это первый подобный объект в образовательной структуре университета и еще нет юридических прецедентов. Например, касательно продажи сувениров - если бы мы были простым коммерческим объектом - это не было бы проблемой, но мы находимся внутри образовательной структуры, где все это нужно согласовать. Сейчас эти моменты наши юристы дорабатывают", - пояснил руководитель экскурсионного отдела.Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".Пещеру "Таврида" открыли при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок оценивается в 1,5–1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля 2022 года. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"Пещера "Таврида": тайны, которые еще не раскрыты"Страшный квест" в пещере Таврида: какие загадки предложат посетителям
https://crimea.ria.ru/20231012/muzyka-v-peschere-tavrida-v-oktyabre-v-nedrakh-kryma-zazvuchit-klassika-1132041157.html
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пещера "таврида", игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), археология в крыму, история, крым, новости крыма
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"
Ученый Вахрушев: пещера Таврида станет площадкой общества "Знание"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Крымскую пещеру Таврида с начала ее работы посетили 65 тысяч человек - маршрут востребован у крымчан и гостей полуострова, поэтому уже сейчас инфраструктуру комплекса планируют расширять, а сам он станет одной из площадок российского общества "Знание". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.
"Мы собираемся и уже подготовили документацию, чтобы стать площадкой общества "Знание", где будут давать лекции известные ученые из Крыма, Москвы, из-за рубежа. Под эти цели задействуем конференц-зал на 60 мест, который оборудован на территории комплекса", - рассказал Вахрушев.
Кроме того, по его словам, высокая востребованность у посетителей заставляет делать комплекс еще привлекательнее. Сейчас в пещере работает экскурсионный маршрут, который с начала работы Тавриды уже посетили около 65 тысяч человек. В перспективе маршрут доработают.
"Проект пока реализован не полностью, в минимальном размере, таким образом, чтобы была возможность организовать экскурсионную деятельность. Экскурсионный маршрут тоже реализован минимально - мы работаем за счет качества работы экскурсоводов. По проекту добавятся сложные технические элементы: плазменные панели с реконструкцией окружающей среды пещеры, звуки, фигуры животных, которые возможно будут двигаться - все, чтобы погрузить посетителя в ту атмосферу, которая была 1,5 миллиона лет назад", - анонсирует ученый.
Также инфраструктуру комплекса в будущем планируют дополнить объектами общепита, сувенирными лавками, беседками для отдыха, на территории Тавриды достроят и будут развивать Парк камней, организуют различные мастер-классы и открытые лекции.
"Когда происходило создание этого объекта, существовали определенные конструктивные и правовые сложности, чтобы реализовать его полностью. Это сложно, поскольку это первый подобный объект в образовательной структуре университета и еще нет юридических прецедентов. Например, касательно продажи сувениров - если бы мы были простым коммерческим объектом - это не было бы проблемой, но мы находимся внутри образовательной структуры, где все это нужно согласовать. Сейчас эти моменты наши юристы дорабатывают", - пояснил руководитель экскурсионного отдела.
Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
Пещеру "Таврида" открыли при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок оценивается в 1,5–1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.
Экскурсии стартовали в конце июля 2022 года. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.
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