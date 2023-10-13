Рейтинг@Mail.ru
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание" - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231013/krymskaya-peschera-tavrida-stanet-odnoy-iz-ploschadok-obschestva-znanie-1132042489.html
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание" - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"
Крымскую пещеру Таврида с начала ее работы посетили 65 тысяч человек - маршрут востребован у крымчан и гостей полуострова, поэтому уже сейчас инфраструктуру... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-13T07:28
2023-10-12T22:17
пещера "таврида"
игорь вахрушев
кфу (крымский федеральный университет)
археология в крыму
история
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122557319_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5fe5da351ccf3fe33bbc222ec54f5112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Крымскую пещеру Таврида с начала ее работы посетили 65 тысяч человек - маршрут востребован у крымчан и гостей полуострова, поэтому уже сейчас инфраструктуру комплекса планируют расширять, а сам он станет одной из площадок российского общества "Знание". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.Кроме того, по его словам, высокая востребованность у посетителей заставляет делать комплекс еще привлекательнее. Сейчас в пещере работает экскурсионный маршрут, который с начала работы Тавриды уже посетили около 65 тысяч человек. В перспективе маршрут доработают.Также инфраструктуру комплекса в будущем планируют дополнить объектами общепита, сувенирными лавками, беседками для отдыха, на территории Тавриды достроят и будут развивать Парк камней, организуют различные мастер-классы и открытые лекции."Когда происходило создание этого объекта, существовали определенные конструктивные и правовые сложности, чтобы реализовать его полностью. Это сложно, поскольку это первый подобный объект в образовательной структуре университета и еще нет юридических прецедентов. Например, касательно продажи сувениров - если бы мы были простым коммерческим объектом - это не было бы проблемой, но мы находимся внутри образовательной структуры, где все это нужно согласовать. Сейчас эти моменты наши юристы дорабатывают", - пояснил руководитель экскурсионного отдела.Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".Пещеру "Таврида" открыли при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок оценивается в 1,5–1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсии стартовали в конце июля 2022 года. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"Пещера "Таврида": тайны, которые еще не раскрыты"Страшный квест" в пещере Таврида: какие загадки предложат посетителям
https://crimea.ria.ru/20231012/muzyka-v-peschere-tavrida-v-oktyabre-v-nedrakh-kryma-zazvuchit-klassika-1132041157.html
пещера "таврида"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/02/1122557319_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_d995d4c9aa671391e9975043b8ff767f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пещера "таврида", игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), археология в крыму, история, крым, новости крыма
Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"

Ученый Вахрушев: пещера Таврида станет площадкой общества "Знание"

07:28 13.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПещера "Таврида"
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Крымскую пещеру Таврида с начала ее работы посетили 65 тысяч человек - маршрут востребован у крымчан и гостей полуострова, поэтому уже сейчас инфраструктуру комплекса планируют расширять, а сам он станет одной из площадок российского общества "Знание". Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.

"Мы собираемся и уже подготовили документацию, чтобы стать площадкой общества "Знание", где будут давать лекции известные ученые из Крыма, Москвы, из-за рубежа. Под эти цели задействуем конференц-зал на 60 мест, который оборудован на территории комплекса", - рассказал Вахрушев.

Кроме того, по его словам, высокая востребованность у посетителей заставляет делать комплекс еще привлекательнее. Сейчас в пещере работает экскурсионный маршрут, который с начала работы Тавриды уже посетили около 65 тысяч человек. В перспективе маршрут доработают.
"Проект пока реализован не полностью, в минимальном размере, таким образом, чтобы была возможность организовать экскурсионную деятельность. Экскурсионный маршрут тоже реализован минимально - мы работаем за счет качества работы экскурсоводов. По проекту добавятся сложные технические элементы: плазменные панели с реконструкцией окружающей среды пещеры, звуки, фигуры животных, которые возможно будут двигаться - все, чтобы погрузить посетителя в ту атмосферу, которая была 1,5 миллиона лет назад", - анонсирует ученый.
Также инфраструктуру комплекса в будущем планируют дополнить объектами общепита, сувенирными лавками, беседками для отдыха, на территории Тавриды достроят и будут развивать Парк камней, организуют различные мастер-классы и открытые лекции.
"Когда происходило создание этого объекта, существовали определенные конструктивные и правовые сложности, чтобы реализовать его полностью. Это сложно, поскольку это первый подобный объект в образовательной структуре университета и еще нет юридических прецедентов. Например, касательно продажи сувениров - если бы мы были простым коммерческим объектом - это не было бы проблемой, но мы находимся внутри образовательной структуры, где все это нужно согласовать. Сейчас эти моменты наши юристы дорабатывают", - пояснил руководитель экскурсионного отдела.
Научный спелео-палеонтологический комплекс на базе пещеры был создан Крымским федеральным университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
Пещеру "Таврида" открыли при строительстве одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок оценивается в 1,5–1,8 млн лет. Позже было принято решение о создании туристического маршрута.
Экскурсии стартовали в конце июля 2022 года. В пещере воссоздали атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Саблезубые коты и древние слоны: что покажут в музее пещеры "Таврида"
Пещера "Таврида": тайны, которые еще не раскрыты
"Страшный квест" в пещере Таврида: какие загадки предложат посетителям
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 18:55
Музыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классика
 
Пещера "Таврида"Игорь ВахрушевКФУ (Крымский федеральный университет)Археология в КрымуИсторияКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:04Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницы
08:31За пропаганду насилия: на Украине завели дело на Арестовича*
08:01Крымский мост: обстановка утром в пятницу
07:55В Крыму будут готовить врачей-реабилитологов и биохимиков
07:28Крымская пещера Таврида станет одной из площадок общества "Знание"
07:03Новый закон о маркировке рекламы: эксперт назвал плюсы и минусы
06:46Уничтожение боеприпасов: в пятницу в трех районах Крыма будет громко
06:05Сотни единиц дорожной техники: "Крымавтодор" готов к снегу и гололеду
00:01Бабье лето возвращается: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 октября
22:47Главные новости Крыма: 12 октября
22:22Главное за день: 12 октября
22:04Крымский мост: обстановка на вечер четверга
22:02Потрясающий Крым: новые туристические маршруты полуострова - видео
21:37Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные
21:22В Алупке вернут на историческое место питьевой фонтан 1847 года
21:02Прощай, Windows: в России появится собственная операционная система
20:46В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объездной
20:28Внешний долг России снизился на 54,1 млрд долларов США
20:05Эксперт призвал не питать иллюзий по поводу урезания помощи Украине
Лента новостейМолния