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ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России
ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России - РИА Новости Крым, 13.10.2024
ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской,... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T07:31
2024-10-13T07:31
новости
россия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что по шесть беспилотников были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, еще один - над Брянской областью.Накануне в Ростовской области системы радиоэлектронной борьбы отразили атаку с воздуха. В области нейтрализовали четыре БПЛА неизвестного типа, сообщал губернатор Василий Голубев.А в районе водохранилища в Краснодаре были обнаружены обломки летательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбыВражеский дрон сбит над Орловской областью13 беспилотников уничтожены над Азовским морем
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новости, россия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво
ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России

ПВО сбила 13 украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Брянской областями - Минобороны

07:31 13.10.2024
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по шесть беспилотников были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, еще один - над Брянской областью.
Накануне в Ростовской области системы радиоэлектронной борьбы отразили атаку с воздуха. В области нейтрализовали четыре БПЛА неизвестного типа, сообщал губернатор Василий Голубев.
А в районе водохранилища в Краснодаре были обнаружены обломки летательного аппарата.
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