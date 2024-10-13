https://crimea.ria.ru/20241013/pvo-sbila-13-ukrainskikh-dronov-nad-tremya-oblastyami-rossii-1141044999.html

ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России

ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России - РИА Новости Крым, 13.10.2024

ПВО сбила 13 украинских дронов над тремя областями России

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской,... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T07:31

2024-10-13T07:31

2024-10-13T07:31

новости

россия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили по шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также один над Брянской, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что по шесть беспилотников были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, еще один - над Брянской областью.Накануне в Ростовской области системы радиоэлектронной борьбы отразили атаку с воздуха. В области нейтрализовали четыре БПЛА неизвестного типа, сообщал губернатор Василий Голубев.А в районе водохранилища в Краснодаре были обнаружены обломки летательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани обнаружены обломки беспилотника – работают спецслужбыВражеский дрон сбит над Орловской областью13 беспилотников уничтожены над Азовским морем

https://crimea.ria.ru/20241012/nad-azovskim-morem-sbili-16-bespilotnikov-1141029229.html

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2024

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новости, россия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво