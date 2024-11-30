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Беспорядки в Грузии – задержаны более 100 участников
Беспорядки в Грузии – задержаны более 100 участников - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Беспорядки в Грузии – задержаны более 100 участников
Полиция Грузии задержала 107 участников организованных оппозицией беспорядков в центре Тбилиси, им инкриминировано хулиганство и неподчинение органам... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T09:23
2024-11-30T09:23
2024-11-30T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Грузии задержала 107 участников организованных оппозицией беспорядков в центре Тбилиси, им инкриминировано хулиганство и неподчинение органам правопорядка. Об этом сообщает МВД республики.Как отметили в ведомстве, в течение всей ночи протестующие "оказывали словесное и физическое сопротивление полиции". Участники беспорядков на проспекте Руставели "бросали в правоохранителей различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные изделия".Сотрудники МВД применили установленные законом спецсредства с целью наведения порядка. Также сообщается, что в результате агрессивных действий протестующих пострадали 10 правоохранителей.Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси. Акции протеста проходят в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинИтоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
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грузия, тбилиси, в мире, новости, происшествия, беспорядки в грузии
Беспорядки в Грузии – задержаны более 100 участников
В Грузии задержаны 107 участников беспорядков за хулиганство и неподчинение полиции
09:23 30.11.2024 (обновлено: 10:14 30.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Грузии задержала 107 участников организованных оппозицией беспорядков в центре Тбилиси, им инкриминировано хулиганство и неподчинение органам правопорядка. Об этом сообщает МВД республики.
"Собравшиеся люди нанесли ущерб инфраструктуре тбилисского муниципалитета и частных лиц, защитному ограждению парламента, подожгли различные предметы и провода, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения… За неповиновение законному требованию сотрудников полиции и хулиганство задержаны 107 человек", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в течение всей ночи протестующие "оказывали словесное и физическое сопротивление полиции". Участники беспорядков на проспекте Руставели "бросали в правоохранителей различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные изделия".
Сотрудники МВД применили установленные законом спецсредства с целью наведения порядка. Также сообщается, что в результате агрессивных действий протестующих пострадали 10 правоохранителей.
"На данный момент в медицинском учреждении остается один сотрудник полиции, у которого ожоги различных участков тела", - добавили в МВД.
Акции протеста сторонников евроинтеграции начались
в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.
Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси. Акции протеста проходят
в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.
Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".
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