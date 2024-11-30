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Беспорядки в Грузии – задержаны более 100 участников

Беспорядки в Грузии – задержаны более 100 участников - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Беспорядки в Грузии – задержаны более 100 участников

Полиция Грузии задержала 107 участников организованных оппозицией беспорядков в центре Тбилиси, им инкриминировано хулиганство и неподчинение органам... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T09:23

2024-11-30T09:23

2024-11-30T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Полиция Грузии задержала 107 участников организованных оппозицией беспорядков в центре Тбилиси, им инкриминировано хулиганство и неподчинение органам правопорядка. Об этом сообщает МВД республики.Как отметили в ведомстве, в течение всей ночи протестующие "оказывали словесное и физическое сопротивление полиции". Участники беспорядков на проспекте Руставели "бросали в правоохранителей различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные изделия".Сотрудники МВД применили установленные законом спецсредства с целью наведения порядка. Также сообщается, что в результате агрессивных действий протестующих пострадали 10 правоохранителей.Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси. Акции протеста проходят в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Читайте также на РИА Новости Крым:Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинИтоги выборов в Грузии прямо влияют на безопасность Крыма – эксперт Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, тбилиси, в мире, новости, происшествия, беспорядки в грузии