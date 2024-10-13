https://crimea.ria.ru/20241013/krymskiy-most-seychas-tretiy-chas-rastet-ochered-na-vyezd-iz-kryma-1141049731.html

Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма

Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма

У досмотровых пунктов перед Крымским мостом третий час подряд растет очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 260 авто. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T15:15

2024-10-13T15:15

2024-10-13T15:15

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом третий час подряд растет очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 260 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По информации Telegram-канала, в 14:00 выезда из Крыма ожидали 202 автомобиля, часом ранее в очереди ждали проезда 98 машин.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы России.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240818/krymskiy-most-aktualnaya-informatsiya-ob-ocheredyakh-i-poleznye-sovety-1139688318.html

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краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт