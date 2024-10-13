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Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма
Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом третий час подряд растет очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 260 авто. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T15:15
2024-10-13T15:15
2024-10-13T15:15
крымский мост
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом третий час подряд растет очередь со стороны Керчи, в настоящий момент проезда ожидают 260 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.По информации Telegram-канала, в 14:00 выезда из Крыма ожидали 202 автомобиля, часом ранее в очереди ждали проезда 98 машин.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы России.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост сейчас: третий час растет очередь на выезд из Крыма
Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи растет третий час подряд