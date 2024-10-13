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Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона

Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона - РИА Новости Крым, 13.10.2024

Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона

Два бойца самообороны получили ранения в селе Петровка Белгородского района при атаке дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T11:12

2024-10-13T11:12

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вячеслав гладков

белгород

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Два бойца самообороны получили ранения в селе Петровка Белгородского района при атаке дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что для прохождения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил он.Утром в субботу глава области сообщил, что украинские боевики атаковали село с воздуха. При взрыве ранения получили двое мужчин и женщина. Их с минно-взрывными травмами доставили в больницу очевидцы случившегося. Состояние раненых медики оценивают как средней степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза в ЛНР загорелась после атакиВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водительДрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области

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вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости