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Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона
Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона - РИА Новости Крым, 13.10.2024
Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона
Два бойца самообороны получили ранения в селе Петровка Белгородского района при атаке дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T11:12
2024-10-13T11:12
2024-10-13T11:31
вячеслав гладков
белгород
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Два бойца самообороны получили ранения в селе Петровка Белгородского района при атаке дрона на движущийся автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что для прохождения дальнейшего лечения пострадавшие будут переведены в областную клиническую больницу. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил он.Утром в субботу глава области сообщил, что украинские боевики атаковали село с воздуха. При взрыве ранения получили двое мужчин и женщина. Их с минно-взрывными травмами доставили в больницу очевидцы случившегося. Состояние раненых медики оценивают как средней степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза в ЛНР загорелась после атакиВСУ атаковали машину в Белгородской области - ранен водительДрон сбросил взрывчатку на мирных жителей в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгород, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона
Два бойца самообороны ранены в Белгородской области при атаке дрона - Гладков
11:12 13.10.2024 (обновлено: 11:31 13.10.2024)