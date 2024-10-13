https://crimea.ria.ru/20241013/v-yakutii-samolet-sovershil-avariynuyu-posadku-1141045180.html
В Якутии самолет совершил аварийную посадку
В Якутии самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости Крым, 13.10.2024
В Якутии самолет совершил аварийную посадку
Самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T07:44
2024-10-13T07:44
2024-10-13T07:44
самолет
республика саха (якутия)
авиакатастрофа
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, на борту находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира, один человек в результате аварийной посадки погиб.Позже Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что, предварительно, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, это привело к его отказу.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после, сообщило Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самолет, республика саха (якутия), авиакатастрофа, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Якутии самолет совершил аварийную посадку
В Якутии самолет совершил аварийную посадку
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, на борту находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира, один человек в результате аварийной посадки погиб.
Позже Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что, предварительно, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, это привело к его отказу.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после, сообщило Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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