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В Якутии самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости Крым, 13.10.2024
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В Якутии самолет совершил аварийную посадку
В Якутии самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости Крым, 13.10.2024
В Якутии самолет совершил аварийную посадку
Самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости Крым, 13.10.2024
2024-10-13T07:44
2024-10-13T07:44
самолет
республика саха (якутия)
авиакатастрофа
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, на борту находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира, один человек в результате аварийной посадки погиб.Позже Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что, предварительно, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, это привело к его отказу.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после, сообщило Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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самолет, республика саха (якутия), авиакатастрофа, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Якутии самолет совершил аварийную посадку

В Якутии самолет совершил аварийную посадку

07:44 13.10.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, на борту находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира, один человек в результате аварийной посадки погиб.
Позже Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что, предварительно, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, это привело к его отказу.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после, сообщило Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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СамолетРеспублика Саха (Якутия)АвиакатастрофаНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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