https://crimea.ria.ru/20241013/v-yakutii-samolet-sovershil-avariynuyu-posadku-1141045180.html

В Якутии самолет совершил аварийную посадку

В Якутии самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости Крым, 13.10.2024

В Якутии самолет совершил аварийную посадку

Самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости Крым, 13.10.2024

2024-10-13T07:44

2024-10-13T07:44

2024-10-13T07:44

самолет

республика саха (якутия)

авиакатастрофа

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Самолет Ан-3 авиакомпании "Борус" совершил аварийную посадку в Якутии. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.По данным ведомства, на борту находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира, один человек в результате аварийной посадки погиб.Позже Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что, предварительно, причиной аварийной посадки самолета стала потеря тяги двигателя, это привело к его отказу.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после, сообщило Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

республика саха (якутия)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолет, республика саха (якутия), авиакатастрофа, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)