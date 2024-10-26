https://crimea.ria.ru/20241026/13-atak-vsu-na-regiony-rossii---pvo-sbivaet-bespilotniki-1141371744.html

13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники

13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники - РИА Новости Крым, 26.10.2024

13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники

ВСУ многократно пытались атаковать регионы России в субботу, по данным Минобороны, силы ПВО в течение дня уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами. РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T19:41

2024-10-26T19:41

2024-10-26T19:41

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ многократно пытались атаковать регионы России в субботу, по данным Минобороны, силы ПВО в течение дня уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами.Из них пять над Орловской, три над Белгородской, четыре над Липецкой и один над Брянской областями.В небе над некоторыми регионами враг появлялся дважды. Раньше всех атаке беспилотников подверглась Белгородская область. В 10 утра в Минобороны сообщили об уничтожении двух БПЛА, еще один был ликвидирован в середине дня.Около часа дня дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью и еще три – над Орловской. После шести часов вечера губернатор региона Андрей Клычков сообщил о сбитии еще двух вражеских БПЛА.Кроме того, как сообщили в Минобороны, с 14.50 до 15.30 по московскому времени были пресечены очередные попытки Киева совершить террористические атаки c применением БПЛА в Липецкой области. По данным ведомства, здесь было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, из них 8 – над территорией Брянской области.В ночь на 23 октября ВСУ атаковали Крым беспилотниками, тогда российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских БПЛА самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за сутки Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости