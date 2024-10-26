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13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники
13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники - РИА Новости Крым, 26.10.2024
13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники
ВСУ многократно пытались атаковать регионы России в субботу, по данным Минобороны, силы ПВО в течение дня уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T19:41
2024-10-26T19:41
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ многократно пытались атаковать регионы России в субботу, по данным Минобороны, силы ПВО в течение дня уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами.Из них пять над Орловской, три над Белгородской, четыре над Липецкой и один над Брянской областями.В небе над некоторыми регионами враг появлялся дважды. Раньше всех атаке беспилотников подверглась Белгородская область. В 10 утра в Минобороны сообщили об уничтожении двух БПЛА, еще один был ликвидирован в середине дня.Около часа дня дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью и еще три – над Орловской. После шести часов вечера губернатор региона Андрей Клычков сообщил о сбитии еще двух вражеских БПЛА.Кроме того, как сообщили в Минобороны, с 14.50 до 15.30 по московскому времени были пресечены очередные попытки Киева совершить террористические атаки c применением БПЛА в Липецкой области. По данным ведомства, здесь было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, из них 8 – над территорией Брянской области.В ночь на 23 октября ВСУ атаковали Крым беспилотниками, тогда российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских БПЛА самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены склады с БПЛА и военным имуществом: итоги боев за сутки Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника
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РИА Новости Крым
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96
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
13 атак ВСУ на регионы России - ПВО сбивает беспилотники

В течение дня ВСУ 13 раз пытались атаковать регионы РФ беспилотниками – все они уничтожены

19:41 26.10.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ
Боевики ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ многократно пытались атаковать регионы России в субботу, по данным Минобороны, силы ПВО в течение дня уничтожили 13 беспилотников над четырьмя регионами.
Из них пять над Орловской, три над Белгородской, четыре над Липецкой и один над Брянской областями.
В небе над некоторыми регионами враг появлялся дважды. Раньше всех атаке беспилотников подверглась Белгородская область. В 10 утра в Минобороны сообщили об уничтожении двух БПЛА, еще один был ликвидирован в середине дня.
Около часа дня дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью и еще три – над Орловской. После шести часов вечера губернатор региона Андрей Клычков сообщил о сбитии еще двух вражеских БПЛА.
Кроме того, как сообщили в Минобороны, с 14.50 до 15.30 по московскому времени были пресечены очередные попытки Киева совершить террористические атаки c применением БПЛА в Липецкой области. По данным ведомства, здесь было уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью 26 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников, из них 8 – над территорией Брянской области.
В ночь на 23 октября ВСУ атаковали Крым беспилотниками, тогда российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских БПЛА самолетного типа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовости
 
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