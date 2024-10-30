https://crimea.ria.ru/20241030/vengriya-presekla-popytku-inostrannykh-spetssluzhb-otpravit-oruzhie-kievu-1141484693.html

Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву

Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву

Венгерская контрразведка пресекла попытки иностранных спецслужб наладить поставки на Украину оружия, произведенного в республике. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T18:43

2024-10-30T18:43

2024-10-30T18:43

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Венгерская контрразведка пресекла попытки иностранных спецслужб наладить поставки на Украину оружия, произведенного в республике. Об этом со ссылкой на главу администрации премьер-министра Гергей Гуйяш пишет РИА Новости.В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять на Украину оружие с территории республики. Будапешт не раз заявлял, что выступает за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров, а также против санкций на российские энергоносители.Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРОВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, новости, политика, украина, поставки западного оружия украине