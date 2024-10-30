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Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву
Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву
Венгерская контрразведка пресекла попытки иностранных спецслужб наладить поставки на Украину оружия, произведенного в республике. Об этом со ссылкой на главу... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T18:43
2024-10-30T18:43
венгрия
новости
политика
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Венгерская контрразведка пресекла попытки иностранных спецслужб наладить поставки на Украину оружия, произведенного в республике. Об этом со ссылкой на главу администрации премьер-министра Гергей Гуйяш пишет РИА Новости.В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять на Украину оружие с территории республики. Будапешт не раз заявлял, что выступает за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров, а также против санкций на российские энергоносители.Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРОВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
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венгрия, новости, политика, украина, поставки западного оружия украине
Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву

Венгерская контрразведка сорвала операцию иностранных спецслужб по отправке оружия Киеву

18:43 30.10.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Венгерская контрразведка пресекла попытки иностранных спецслужб наладить поставки на Украину оружия, произведенного в республике. Об этом со ссылкой на главу администрации премьер-министра Гергей Гуйяш пишет РИА Новости.

"Была попытка использовать мощности венгерской военной промышленности для отправки средств вооружения на Украину, но венгерская контрразведка это обнаружила и смогла остановить. Могу лишь сказать, что позиция венгерского правительства неизменна, мы не будем поставлять оружие и военные средства на Украину", – заявил Гуйяш на правительственном брифинге.

В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять на Украину оружие с территории республики. Будапешт не раз заявлял, что выступает за скорейшее прекращение огня и начало мирных переговоров, а также против санкций на российские энергоносители.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ВенгрияНовостиПолитикаУкраинаПоставки западного оружия Украине
 
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