https://crimea.ria.ru/20241030/ssha-vnes-v-spisok-sanktsiy-trekh-zamministrov-oborony-rossii-1141486012.html

США внесли в санкционный список трех замминистров обороны России

США внесли в санкционный список трех замминистров обороны России - РИА Новости Крым, 30.10.2024

США внесли в санкционный список трех замминистров обороны России

США внесли в список санкций трех заместителей министров обороны России, следует из обнародованного документа американского минфина. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T20:05

2024-10-30T20:05

2024-10-30T20:17

санкции против россии

министерство обороны рф

новости

россия

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. США внесли в список санкций трех заместителей министров обороны России, следует из обнародованного документа американского минфина.В санкционный перечень попали заместители министра обороны Павел Фрадков, Андрей Булыга и Виктор Горемыкин, а также другие граждане и компании из России, Китая, Турции и других стран.Среди прочих фигурантов списка в ограничения американского минфина вошли десятки физических и юридических лиц.4 сентября минфин США ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые рестрикции затронули в том числе Маргариту Симоньян и несколько топ-менеджеров RT.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на американские санкции против российских СМИ, учитывая их редакционную политику.Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев высказал мнение, что веденные Евросоюзом антироссийские санкции нанесли больший ущерб самой Европе. По его словам, Россия при этом получила новые шансы.С февраля 2022 года по настоящее время Евросоюз ввел против России 14 пакетов санкций. Они коснулись резервов Центробанка, крупных компаний и предприятий и их активов, широкого перечня импорта и экспорта, нефтегазовой отрасли и других сфер. Под европейскими ограничениями находятся около 2000 физических лиц и более 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкцииВ обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США"Бессмысленно и смехотворно": Дмитрий Киселев об украинских санкциях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, министерство обороны рф, новости, россия, сша