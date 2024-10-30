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Крымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Крымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы
Крымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Крымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы
Сотрудники МЧС, которые отличились во время ликвидации пожара на Феодосийской нефтебазе, будут отмечены республиканскими и ведомственными наградами. Об этом в... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T21:07
2024-10-30T21:07
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феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС, которые отличились во время ликвидации пожара на Феодосийской нефтебазе, будут отмечены республиканскими и ведомственными наградами. Об этом в ходе прямой линии на своей странице ВКонтакте заявил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.Министр отметил, что пожар был наивысшей степени сложности, пожарным пришлось работать в круглосуточном режиме и в очень трудных условиях.Сильный пожар на нефтебазе в Феодосии начался 7 октября. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов эвакуировали 1137 человек. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людям разрешили вернуться в свои дома.При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжали работу на месте до полной ликвидации последствий пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтебазе в Феодосии – ученый оценил риски для экологииВ Феодосии возможно ухудшение качества водыПожар в Феодосии не несет угрозы населению - МЧС
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Крымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы

За тушение пожара на Феодосийской нефтебазе наградят крымских пожарных

21:07 30.10.2024
 
© РИА Новости КрымПожар на нефтебазе в Феодосии
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС, которые отличились во время ликвидации пожара на Феодосийской нефтебазе, будут отмечены республиканскими и ведомственными наградами. Об этом в ходе прямой линии на своей странице ВКонтакте заявил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко.

"Весь личный состав пожарной охраны, принимавший участие в тушении этого пожара, а это более 100 человек, на сегодняшний день награжден премиями. Сейчас решается вопрос о представлении особо отличившихся к наградам Совета министров и Государственного совета Республики Крым, министерства чрезвычайных ситуаций Крыма, а также ведомственными наградами МЧС России", – сказано в сообщении.

Министр отметил, что пожар был наивысшей степени сложности, пожарным пришлось работать в круглосуточном режиме и в очень трудных условиях.
Сильный пожар на нефтебазе в Феодосии начался 7 октября. В городе объявили режим ЧС техногенного характера, из близлежащих районов эвакуировали 1137 человек. Сильное горение с задымлением продолжалось в течение нескольких дней, в ночь на пятницу на терминале произошел мощный выброс горючих материалов, уже к утру факельное горение удалось ликвидировать, черный столб дыма над городом исчез, людям разрешили вернуться в свои дома.
При этом расчеты МЧС и сотрудники других ведомств продолжали работу на месте до полной ликвидации последствий пожара.
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Новости КрымаАлексей ЕременкоМЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымФеодосияНаградыПожар
 
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