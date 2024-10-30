https://crimea.ria.ru/20241030/nebenzya-otvetil-na-obvineniya-v-perebroske-voennykh-kndr-v-zonu-svo-1141492599.html
Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВО
Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВО - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВО
Обвинения в переброске военных КНДР в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне России являются голословными и... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T23:53
2024-10-30T23:53
2024-10-30T23:59
василий небензя
россия
кндр (северная корея)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Обвинения в переброске военных КНДР в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне России являются голословными и бездоказательными и призваны оправдать решение Запада отправить войска НАТО на Украину. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.По словам дипломата, данные вбросы являются голословными утверждениями, не имеющими каких-либо мало-мальски убедительных доказательств. Их цель – отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности, подчеркнул он.Постпред отметил, что скрыть факты появления на территории, подконтрольной киевскому режиму, натовских солдат и специалистов, уже попросту невозможно."Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ. Все чаще появляются некрологи высокопоставленных натовских офицеров или военных специалистов, которые якобы трагически погибли, гуляя в горах, или скоропостижно скончались от сердечного приступа, а на самом деле – были ликвидированы в ходе уничтожения командных пунктов, учебных баз и военных предприятий на территории Украины", – отметил Небензя.И обратил внимание, что истерика вокруг северокорейской темы удивительным образом "совпала" с подписанием Владимировм Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях.В свою очередь в вопросах сотрудничества с Пхеньяном позиция Москвы абсолютно честна и открыта, добавил дипломат.КНДР – добрый сосед и близкий партнер России, с которым она развивает отношения во многих областях, и заключение с Пхеньяном договоров в различных областях двустороннего взаимодействия является суверенным правом Москвы, подчеркнул Небензя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДРПутин прокомментировал реакцию Запада на военный договор РФ и КНДРНе для публичного обсуждения: в России высказались о военной помощи КНДР
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василий небензя, россия, кндр (северная корея), политика, сотрудничество, оон, совет безопасности оон, в мире
Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВО
Взаимодействие России и КНДР в военной сфере соответствует международному праву – Небензя
23:53 30.10.2024 (обновлено: 23:59 30.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Обвинения в переброске военных КНДР в зону специальной военной операции для участия в боевых действиях на стороне России являются голословными и бездоказательными и призваны оправдать решение Запада отправить войска НАТО на Украину. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
По словам дипломата, данные вбросы являются голословными утверждениями, не имеющими каких-либо мало-мальски убедительных доказательств. Их цель – отвлечь внимание от действительно существенных проблем, представляющих собой угрозу международному миру и безопасности, подчеркнул он.
"В этом мы лишний раз убеждаемся сегодня, выслушивая стенания и США, и их сателлитов. Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу – попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора "на плаву", – сказал Небензя.
Постпред отметил, что скрыть факты появления на территории, подконтрольной киевскому режиму, натовских солдат и специалистов, уже попросту невозможно.
"Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ. Все чаще появляются некрологи высокопоставленных натовских офицеров или военных специалистов, которые якобы трагически погибли, гуляя в горах, или скоропостижно скончались от сердечного приступа, а на самом деле – были ликвидированы в ходе уничтожения командных пунктов, учебных баз и военных предприятий на территории Украины", – отметил Небензя.
И обратил внимание, что истерика вокруг северокорейской темы удивительным образом "совпала" с подписанием Владимировм Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях.
В свою очередь в вопросах сотрудничества с Пхеньяном позиция Москвы абсолютно честна и открыта, добавил дипломат.
КНДР – добрый сосед и близкий партнер России, с которым она развивает отношения во многих областях, и заключение с Пхеньяном договоров в различных областях двустороннего взаимодействия является суверенным правом Москвы, подчеркнул Небензя.
"Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить", – заверил постпред.
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