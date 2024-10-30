https://crimea.ria.ru/20241030/osvobozhdenie-put-k-pobede-polmilliona-rebyat-popali-na-vystavku-1141476929.html

"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку

"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку - РИА Новости Крым, 30.10.2024

"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку

Более полумиллиона ребят – российских школьников и студентов, в том числе и на исторических территориях, изучили материалы выставки "Освобождение. Путь к... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T21:43

2024-10-30T21:43

2024-10-30T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Более полумиллиона ребят – российских школьников и студентов, в том числе и на исторических территориях, изучили материалы выставки "Освобождение. Путь к Победе", к проекту присоединились более 30 российских вузов. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сказала начальник управления проектов в области образования и социальной сферы медиагруппы "Россия Сегодня", руководитель специального проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.Экспозиция "Освобождение. Путь к Победе", которую в апреле текущего года также показали в Крыму и Севастополе, основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов и посвящена 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Тюрина напомнила, что агентство медиагруппы "Россия Сегодня" было создано в 1941 году, 24 июня, и его исторический предшественник – Совинформбюро, поэтому историческое наследие, сохранение исторической памяти, обращение к ней и ее защита всегда находятся в зоне высокого приоритетного внимания сотрудников медиагруппы.По ее словам, нередко журналисты сегодня могут наблюдать, что сегодня в открытых источниках нет истории вернувшихся в состав Российской Федерации территорий, все было практически ликвидировано и исчезло из повестки в последние годы. При этом Тюрина отметила, что существует тенденция к открытию новых источников исторического знания, новых архивов."Тут возникает вопрос, в том числе и от деятелей культуры, и от деятелей образования, о том, что мы, мол, переписываем историю. Нет, мы ее не переписываем. Мы возвращаем, открываем новое знание. Как раз в этом контексте агентство три года назад приняло решение, причем по инициативе студенчества <...> об открытии уникального архива Cовинформбюро, наших фотодокументальных данных", – объяснила руководитель спецпроекта.По ее словам, сегодня региональные исторические школы понесли очень большие потери. Особенно в вопросах Великой Отечественной войны.Патриотический проект включает проведение 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Мурманске, Луганске, Херсоне, Симферополе, а также в Республике Беларусь. В каждом городе выставка проходила в период, соответствующий фактическому периоду освобождения.В Симферополе фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в апреле текущего года на базе КФУ им. В. И. Вернадского.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Совинформбюро: в Крыму покажут уникальные кадры времен ВОВУникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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