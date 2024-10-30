Рейтинг@Mail.ru
"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241030/osvobozhdenie-put-k-pobede-polmilliona-rebyat-popali-na-vystavku-1141476929.html
"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку
"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку - РИА Новости Крым, 30.10.2024
"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку
Более полумиллиона ребят – российских школьников и студентов, в том числе и на исторических территориях, изучили материалы выставки "Освобождение. Путь к... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T21:43
2024-10-30T21:43
новости
история
память
совинформбюро
миа "россия сегодня"
риа новости крым
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136474905_0:0:2696:1518_1920x0_80_0_0_c2aba34166c40818aa467294ce898e66.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Более полумиллиона ребят – российских школьников и студентов, в том числе и на исторических территориях, изучили материалы выставки "Освобождение. Путь к Победе", к проекту присоединились более 30 российских вузов. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сказала начальник управления проектов в области образования и социальной сферы медиагруппы "Россия Сегодня", руководитель специального проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.Экспозиция "Освобождение. Путь к Победе", которую в апреле текущего года также показали в Крыму и Севастополе, основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов и посвящена 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Тюрина напомнила, что агентство медиагруппы "Россия Сегодня" было создано в 1941 году, 24 июня, и его исторический предшественник – Совинформбюро, поэтому историческое наследие, сохранение исторической памяти, обращение к ней и ее защита всегда находятся в зоне высокого приоритетного внимания сотрудников медиагруппы.По ее словам, нередко журналисты сегодня могут наблюдать, что сегодня в открытых источниках нет истории вернувшихся в состав Российской Федерации территорий, все было практически ликвидировано и исчезло из повестки в последние годы. При этом Тюрина отметила, что существует тенденция к открытию новых источников исторического знания, новых архивов."Тут возникает вопрос, в том числе и от деятелей культуры, и от деятелей образования, о том, что мы, мол, переписываем историю. Нет, мы ее не переписываем. Мы возвращаем, открываем новое знание. Как раз в этом контексте агентство три года назад приняло решение, причем по инициативе студенчества &lt;...&gt; об открытии уникального архива Cовинформбюро, наших фотодокументальных данных", – объяснила руководитель спецпроекта.По ее словам, сегодня региональные исторические школы понесли очень большие потери. Особенно в вопросах Великой Отечественной войны.Патриотический проект включает проведение 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Мурманске, Луганске, Херсоне, Симферополе, а также в Республике Беларусь. В каждом городе выставка проходила в период, соответствующий фактическому периоду освобождения.В Симферополе фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в апреле текущего года на базе КФУ им. В. И. Вернадского.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Совинформбюро: в Крыму покажут уникальные кадры времен ВОВУникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136474905_0:0:2696:2022_1920x0_80_0_0_60646dfeb51f8ee0fe3f8bd17da547d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, история, память, совинформбюро, миа "россия сегодня", риа новости крым, великая отечественная война
"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку

На выставку "Освобождение. Путь к Победе" попали полмиллиона студентов и школьников России

21:43 30.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк"Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма"
Освобождение. Путь к Победе. Герои Крыма - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Более полумиллиона ребят – российских школьников и студентов, в том числе и на исторических территориях, изучили материалы выставки "Освобождение. Путь к Победе", к проекту присоединились более 30 российских вузов. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым сказала начальник управления проектов в области образования и социальной сферы медиагруппы "Россия Сегодня", руководитель специального проекта "Освобождение. Путь к Победе" Наталья Тюрина.
Экспозиция "Освобождение. Путь к Победе", которую в апреле текущего года также показали в Крыму и Севастополе, основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944-1945 годов и посвящена 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Проект организован медиагруппой "Россия Сегодня" и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Тюрина напомнила, что агентство медиагруппы "Россия Сегодня" было создано в 1941 году, 24 июня, и его исторический предшественник – Совинформбюро, поэтому историческое наследие, сохранение исторической памяти, обращение к ней и ее защита всегда находятся в зоне высокого приоритетного внимания сотрудников медиагруппы.

"Мы решили вместе с университетами, а в проекте (спецпроекте "Освобождение. Путь к Победе" – ред.) участвует сегодня более 30 российских университетов, что эта история должна прийти к каждому студенту. <…> сегодня с результатами, с материалами познакомились уже более полумиллиона ребят – школьников и студентов на территории Российской Федерации, включая новые территории, которые очень активно включились в процесс", – сказала Тюрина.

По ее словам, нередко журналисты сегодня могут наблюдать, что сегодня в открытых источниках нет истории вернувшихся в состав Российской Федерации территорий, все было практически ликвидировано и исчезло из повестки в последние годы. При этом Тюрина отметила, что существует тенденция к открытию новых источников исторического знания, новых архивов.
"Тут возникает вопрос, в том числе и от деятелей культуры, и от деятелей образования, о том, что мы, мол, переписываем историю. Нет, мы ее не переписываем. Мы возвращаем, открываем новое знание. Как раз в этом контексте агентство три года назад приняло решение, причем по инициативе студенчества <...> об открытии уникального архива Cовинформбюро, наших фотодокументальных данных", – объяснила руководитель спецпроекта.
По ее словам, сегодня региональные исторические школы понесли очень большие потери. Особенно в вопросах Великой Отечественной войны.

"Мы видим, что ушли историки. И когда мы обращаемся к краеведению, к историческому знанию в отдельных территориях, особенно в контексте восьмидесятилетней давности, то видим, что очень мало сохранилось исторических источников и все восстанавливается буквально по крупицам", – отметила Тюрина.

Патриотический проект включает проведение 19 фотовыставок на площадках музеев и университетов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Пскове, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Красноярске, Мурманске, Луганске, Херсоне, Симферополе, а также в Республике Беларусь. В каждом городе выставка проходила в период, соответствующий фактическому периоду освобождения.
В Симферополе фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в апреле текущего года на базе КФУ им. В. И. Вернадского.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От Совинформбюро: в Крыму покажут уникальные кадры времен ВОВ
Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке
"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
 
НовостиИсторияПамятьСовинформбюроМИА "Россия сегодня"РИА Новости КрымВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:08В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
22:01На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
21:43"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку
21:31В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
21:12На Крымскому мосту остановили движение транспорта
21:07Крымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы
20:50Красные звезды полковника Фурманова: путь столетнего ветерана из Крыма
20:28В Россию начались поставки сливочного масла из Турции
20:05США внесли в санкционный список трех замминистров обороны России
19:47В Ялте мужчина упал с подпорной стены в реку
19:31Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему
19:06В Крыму дорожники готовятся к морозам
18:43Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву
18:34Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах
18:22Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны
18:07Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек
17:55Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражу
17:39Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский
17:27В Крым идут морозы
17:20В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым
Лента новостейМолния