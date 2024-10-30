Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241030/na-krymskom-mostu-vozobnovleno-dvizhenie-avtomobiley-1141368025.html
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей - РИА Новости Крым, 30.10.2024
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T22:01
2024-10-30T22:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено после закрытия

22:01 30.10.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.
Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: информация об очередях и полезные советы
Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
За лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКерчьКерченский проливТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:08В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
22:01На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
21:43"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку
21:31В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
21:12На Крымскому мосту остановили движение транспорта
21:07Крымских пожарных наградят за тушение Феодосийской нефтебазы
20:50Красные звезды полковника Фурманова: путь столетнего ветерана из Крыма
20:28В Россию начались поставки сливочного масла из Турции
20:05США внесли в санкционный список трех замминистров обороны России
19:47В Ялте мужчина упал с подпорной стены в реку
19:31Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему
19:06В Крыму дорожники готовятся к морозам
18:43Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву
18:34Путин указал на недостаточную поддержку инвалидов СВО в регионах
18:22Читаем договор: какие платные допуслуги навязывают автосалоны
18:07Большая авария в Симферополе – без света 6,5 тысяч человек
17:55Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражу
17:39Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский
17:27В Крым идут морозы
17:20В Керчи простились с героем спецоперации Бражниковым
Лента новостейМолния