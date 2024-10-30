https://crimea.ria.ru/20241030/na-krymskom-mostu-vozobnovleno-dvizhenie-avtomobiley-1141368025.html

На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей

На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей - РИА Новости Крым, 30.10.2024

На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей

Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T22:01

2024-10-30T22:01

2024-10-30T22:01

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

новости крыма

керчь

керченский пролив

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань