https://crimea.ria.ru/20241030/na-krymskom-mostu-vozobnovleno-dvizhenie-avtomobiley-1141368025.html
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей - РИА Новости Крым, 30.10.2024
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T22:01
2024-10-30T22:01
2024-10-30T22:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Мостовой переход через Керченский пролив снова открыт для движения транспорта. Об этом рапортует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, где в обязательном порядке проводится досмотр в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать Крымский мост.Движение по переходу через пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовики направляются из порта Крым в порт Кавказ паромами. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыСколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено после закрытия