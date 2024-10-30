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В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
В Севастополе в среду простились со старшим прапорщиком Андреем Россохой и гвардии рядовым Андреем Романюком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T21:31
2024-10-30T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду простились со старшим прапорщиком Андреем Россохой и гвардии рядовым Андреем Романюком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Андрей Россоха родился и вырос на Донбассе, рассказал глава региона. После окончания школы успешно окончил машиностроительный колледж в Горловке и был призван на срочную военную службу, которая прошла в Крыму в подразделениях Погранслужбы. Отслужив срочную службу, он решил остаться в пограничниках.За добросовестную и многолетнюю службу старший прапорщик Андрей Сергеевич Россоха был неоднократно отмечен ведомственными наградами. После демобилизации он некоторое время проработал в отряде ВОХР, где пригодились его знания и навыки, полученные за годы военной службы.В 2024 году Андрей Россоха принял решение пойти защищать интересы родной страны, освобождать свой родной Донбасс. Он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был отправлен в зону проведения спецоперации.Андрей Романюк родился и вырос в Кустанайской области Казахской ССР, затем вместе с семьей переехал в Крым и с 1990 года постоянно проживал в Севастополе, рассказал губернатор.Андрей был патриотом России и Севастополя, принимал участие в событиях Русской весны. С самого начала спецоперации он был нацелен на то, чтобы встать в ряды защитников своей страны.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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михаил развожаев, новости, новости сво, память, утраты
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации

В Севастополе проводили в последний путь двух погибших героев спецоперации

21:31 30.10.2024
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаДень памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в среду простились со старшим прапорщиком Андреем Россохой и гвардии рядовым Андреем Романюком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Андрей Россоха родился и вырос на Донбассе, рассказал глава региона. После окончания школы успешно окончил машиностроительный колледж в Горловке и был призван на срочную военную службу, которая прошла в Крыму в подразделениях Погранслужбы. Отслужив срочную службу, он решил остаться в пограничниках.
За добросовестную и многолетнюю службу старший прапорщик Андрей Сергеевич Россоха был неоднократно отмечен ведомственными наградами. После демобилизации он некоторое время проработал в отряде ВОХР, где пригодились его знания и навыки, полученные за годы военной службы.
В 2024 году Андрей Россоха принял решение пойти защищать интересы родной страны, освобождать свой родной Донбасс. Он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был отправлен в зону проведения спецоперации.
© Telegram Михаил РазвожаевАндрей Россоха
Андрей Россоха
© Telegram Михаил Развожаев
Андрей Россоха

"Он был настоящим боевым товарищем, профессиональным воином, в трудный момент способным взять на себя командование подразделением. Андрей Сергеевич Россоха геройски погиб в бою, освобождая территорию Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков", – написал Развожаев.

Андрей Романюк родился и вырос в Кустанайской области Казахской ССР, затем вместе с семьей переехал в Крым и с 1990 года постоянно проживал в Севастополе, рассказал губернатор.
Андрей был патриотом России и Севастополя, принимал участие в событиях Русской весны. С самого начала спецоперации он был нацелен на то, чтобы встать в ряды защитников своей страны.
© Telegram Михаил РазвожаевАндрей Романюк
Андрей Романюк
© Telegram Михаил Развожаев
Андрей Романюк
"После оформления всех необходимых документов заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Андрей Васильевич Романюк геройски погиб, освобождая территорию Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков", – написал Развожаев.
Михаил РазвожаевНовостиНовости СВОПамятьУтраты
 
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