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Крымский мост: обстановка после открытия движения
Крымский мост: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Крымский мост: обстановка после открытия движения
На Крымском мосту после открытия движения в очереди 60 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T23:02
2024-10-30T23:02
2024-10-30T23:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после открытия движения в очереди 60 автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение автотранспорта было приостановлено в среду в 21:07. Ограничение продлилось около часа.По транспортному переходу через Керченский пролив разрешено передвигаться только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост: обстановка после открытия движения
На Крымском мосту после открытия движения проезда ожидают 60 авто со стороны Тамани