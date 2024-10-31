https://crimea.ria.ru/20241031/mestami-dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1141394411.html

Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг

Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Без существенных осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T00:01

2024-10-31T00:01

2024-10-31T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Без существенных осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, местами туман, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +16…+18 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +13, днем температура воздуха +17...+19.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +9...11, днем +17...+19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241030/tsiklon-lidiya-nakryl-regiony-rossii--doydet-li-nepogoda-do-kryma-1141473387.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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