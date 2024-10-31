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Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг
Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Без существенных осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T00:01
2024-10-31T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Без существенных осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, местами туман, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +16…+18 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +13, днем температура воздуха +17...+19.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +9...11, днем +17...+19.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241030/tsiklon-lidiya-nakryl-regiony-rossii--doydet-li-nepogoda-do-kryma-1141473387.html
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судак
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг местами небольшие дожди и утром в отдельных районах туман

00:01 31.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму сохранится умеренно теплая погода. Без существенных осадков, лишь днем малоактивный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный, северо-западный 7-12 м/с, в дневные часы местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на южном и восточном побережье до +13, днем +14…+19, в горах +7…+12", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, местами туман, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +16…+18 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +13, днем температура воздуха +17...+19.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха +9...11, днем +17...+19.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 31 октября
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