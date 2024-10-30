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Главное за день: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Главное за день: 30 октября
Главное за день: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Главное за день: 30 октября
Российские войска освободили село Кругляковка в Харьковской области. Нанесен удар беспилотником по одному из зданий Генштаба ВСУ. Кремль опроверг информацию о... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T22:43
2024-10-30T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили село Кругляковка в Харьковской области. Нанесен удар беспилотником по одному из зданий Генштаба ВСУ. Кремль опроверг информацию о переговорах с Киевом по прекращению ударов по энергетике. Владимир Зеленский пожаловался, что до Украины дошла лишь десятая часть американского пакета военной помощи. Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40%. Мэр челябинского Коркино подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе после убийства таксистки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Освобождение еще одного населенного пункта в Харьковской областиПодразделения российской группировки войск "Запад" освободили село Кругляковка Харьковской области, сообщило Минобороны России.Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли удары по военным аэродромам, используемой для нужд ВСУ нефтебазе, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.Удар по зданию Генштаба ВСУОбломки беспилотника были обнаружены ночью на крыше одного из зданий Генштаба ВСУ, сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.По его словам, здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. Других подробностей произошедшего политик не привел. Официальные власти пока никак не прокомментировали данный инцидент.*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.Вброс о переговорах Москвы и Киева о прекращении ударов по объектам энергетикиСообщения СМИ о том, что Москва и Киев якобы ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, являются не имеющим отношение к реальности вбросом.Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, даже самые солидные издания не гнушаются тем, что допускают такие недостоверные публикации.Зеленский пожаловался на скудность помощи от СШАВладимир Зеленский заявил, что Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле этого года.Он пожаловался на "бюрократизм" и "скептицизм" американских партнеров в данном вопросе и посетовал, что при выделении помощи Украине Вашингтон руководствуется возможной реакцией России на передачу Киеву тех или иных видов вооружений.В России на 40% выросло количество нелегальных мигрантов – МВДМинистр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что с начала года число нелегальных мигрантов выросло на 40%.По его словам, на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания.Глава МВД добавил, что в этом году в полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% – привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания.После массовых беспорядков глава Коркино ушла в отставкуГлава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе после резонансного убийства таксистки.Она заявила, что как руководитель округа принимает на себя всю полноту ответственности, и добавила, что в данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены.
https://crimea.ria.ru/20241030/v-rostekhe-razrabotali-plasch-nevidimku-dlya-tosochki-1141461422.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 30 октября

Главные события и заявления среды, 30 октября

22:43 30.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Российские войска освободили село Кругляковка в Харьковской области. Нанесен удар беспилотником по одному из зданий Генштаба ВСУ. Кремль опроверг информацию о переговорах с Киевом по прекращению ударов по энергетике. Владимир Зеленский пожаловался, что до Украины дошла лишь десятая часть американского пакета военной помощи. Число нелегальных мигрантов в России с начала года выросло на 40%. Мэр челябинского Коркино подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе после убийства таксистки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Освобождение еще одного населенного пункта в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск "Запад" освободили село Кругляковка Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Кроме того, за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли удары по военным аэродромам, используемой для нужд ВСУ нефтебазе, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Новейшая огнеметная система ТОС -2 Тосочка ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 08:58
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Удар по зданию Генштаба ВСУ

Обломки беспилотника были обнаружены ночью на крыше одного из зданий Генштаба ВСУ, сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.
По его словам, здание получило повреждения в результате падения обломков сбитого беспилотника. Других подробностей произошедшего политик не привел. Официальные власти пока никак не прокомментировали данный инцидент.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Вчера, 08:18
В Британии горит завод оборонной компании BAE Systems

Вброс о переговорах Москвы и Киева о прекращении ударов по объектам энергетики

Сообщения СМИ о том, что Москва и Киев якобы ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, являются не имеющим отношение к реальности вбросом.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, даже самые солидные издания не гнушаются тем, что допускают такие недостоверные публикации.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 20:05
США внесли в санкционный список трех замминистров обороны России

Зеленский пожаловался на скудность помощи от США

Владимир Зеленский заявил, что Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле этого года.
Он пожаловался на "бюрократизм" и "скептицизм" американских партнеров в данном вопросе и посетовал, что при выделении помощи Украине Вашингтон руководствуется возможной реакцией России на передачу Киеву тех или иных видов вооружений.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 18:43
Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву

В России на 40% выросло количество нелегальных мигрантов – МВД

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что с начала года число нелегальных мигрантов выросло на 40%.
По его словам, на 1 октября в России находилось более 6,5 миллиона граждан других государств, из них свыше 740 тысяч не имели законных оснований для пребывания.
Глава МВД добавил, что в этом году в полтора раза увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% – привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания.
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 16:16
Из России выдворили и депортировали 20 тысяч мигрантов – Колокольцев

После массовых беспорядков глава Коркино ушла в отставку

Глава города Коркино Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку на фоне массовых беспорядков в городе после резонансного убийства таксистки.
Она заявила, что как руководитель округа принимает на себя всю полноту ответственности, и добавила, что в данных обстоятельствах муниципальному образованию нужны перемены.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 13:41
Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
 
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