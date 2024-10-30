Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241030/armiya-rossii-osvobodila-selo-kruglyakovka-v-kharkovskoy-oblasti-1141467372.html
Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области
Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области
Российские силы освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T12:08
2024-10-30T12:17
россия
новости
новости сво
харьковская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137209573_0:4:3112:1755_1920x0_80_0_0_e373ba9af1810425c7b04325e0982094.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские силы освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Военнослужащие поразили также живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового Харьковской области, Надии Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.Накануне в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освободили город Селидово Донецкой Народной Республики. Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
россия
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137209573_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_c4a1348f5cb75fe5c690f5e71b679be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, новости сво, харьковская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области

Российские войска освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области

12:08 30.10.2024 (обновлено: 12:17 30.10.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкипаж танка Т-90М
Экипаж танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские силы освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Военнослужащие поразили также живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового Харьковской области, Надии Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
Накануне в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освободили город Селидово Донецкой Народной Республики. Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила еще три населенных пункта
Измайловка в ДНР освобождена
ВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
 
РоссияНовостиНовости СВОХарьковская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Идут ли переговоры между РФ и Киевом по прекращению ударов по энергетике
12:46ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых
12:39Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине
12:22В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ
12:08Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области
12:04Перебои с подачей газа в Севастополе - очередной фейк
11:45Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе
11:25Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело
11:20Памятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации
10:59В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей
10:50Аксенов назвал главную проблему ЖКХ Крыма
10:31В Крыму школьница оскорбляла военных - к ответу привлекут мать
10:20250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактах
10:07В шести населенных пунктах Крыма отключили воду
09:50Власти Крыма поручили достроить Центр полиэтнической культуры в 2025 году
09:40В Крыму назвали преступлением поставки западного оружия Украине
09:29В Феодосии будут стрелять - людей призвали сохранять спокойствие
08:58В Ростехе разработали плащ-невидимку для "Тосочки"
08:45Неотложные работы на сетях - часть Севастополя в среду обесточат
08:18В Британии горит завод оборонной компании BAE Systems
Лента новостейМолния