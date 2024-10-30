https://crimea.ria.ru/20241030/armiya-rossii-osvobodila-selo-kruglyakovka-v-kharkovskoy-oblasti-1141467372.html
Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области
Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области
Российские силы освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T12:08
2024-10-30T12:08
2024-10-30T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Российские силы освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Военнослужащие поразили также живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Петропавловки и Берестового Харьковской области, Надии Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.Накануне в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освободили город Селидово Донецкой Народной Республики. Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР
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Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области
12:08 30.10.2024 (обновлено: 12:17 30.10.2024)