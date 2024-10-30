https://crimea.ria.ru/20241030/kiev-poluchil-tolko-10-ot-odobrennogo-v-ssha-paketa-pomoschi--zelenskiy-1141482234.html

Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский

Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский

Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. Об этом заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T17:39

2024-10-30T17:39

2024-10-30T17:39

владимир зеленский

новости

украина

сша

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам.Зеленский пожаловался на "бюрократизм" и "скептицизм" американских партнеров в данном вопросе. Он также посетовал, что при выделении помощи Украине Штаты руководствуются возможной реакцией России на передачу Киеву тех или иных видов вооружений.Кроме того, глава киевского режима упрекнул Белый дом в "сливе" информации о том, что Украина запросила у Пентагона высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".24 апреля этого года президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США закон о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню.Согласно документу, Украине предлагалось выделить 60,6 миллиарда долларов. Из них 23,2 млрд должны быть направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения текущих военных операций США в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиардыНам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" ЗеленскогоВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

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сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, украина, сша, поставки западного оружия украине