https://crimea.ria.ru/20241030/kiev-poluchil-tolko-10-ot-odobrennogo-v-ssha-paketa-pomoschi--zelenskiy-1141482234.html
Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский
Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский
Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. Об этом заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T17:39
2024-10-30T17:39
2024-10-30T17:39
владимир зеленский
новости
украина
сша
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам.Зеленский пожаловался на "бюрократизм" и "скептицизм" американских партнеров в данном вопросе. Он также посетовал, что при выделении помощи Украине Штаты руководствуются возможной реакцией России на передачу Киеву тех или иных видов вооружений.Кроме того, глава киевского режима упрекнул Белый дом в "сливе" информации о том, что Украина запросила у Пентагона высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".24 апреля этого года президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США закон о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню.Согласно документу, Украине предлагалось выделить 60,6 миллиарда долларов. Из них 23,2 млрд должны быть направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения текущих военных операций США в регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не смогла отчитаться Пентагону за полученные миллиардыНам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" ЗеленскогоВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, новости, украина, сша, поставки западного оружия украине
Киев получил только 10% от одобренного в США пакета помощи – Зеленский
Украина получила только 10% от пакета помощи США на 61 млрд долларов – Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Украина получила только 10% от пакета помощи на 60,6 миллиарда долларов, который Конгресс США одобрил в апреле 2024 года. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам.
"Если вы получили 10% от всего пакета, за который проголосовал Конгресс, вы знаете, это не смешно", – сказал глава киевского режима.
Зеленский пожаловался на "бюрократизм" и "скептицизм" американских партнеров в данном вопросе. Он также посетовал, что при выделении помощи Украине Штаты руководствуются возможной реакцией России на передачу Киеву тех или иных видов вооружений.
Кроме того, глава киевского режима упрекнул Белый дом в "сливе" информации о том, что Украина запросила у Пентагона высокоточные крылатые ракеты большой дальности "Томагавк".
"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки" и так далее. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", – заявил Зеленский.
24 апреля этого года президент США Джо Байден подписал
одобренный Конгрессом США закон о выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню.
Согласно документу, Украине предлагалось выделить 60,6 миллиарда долларов. Из них 23,2 млрд должны быть направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения текущих военных операций США в регионе.
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