Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике
Переговоры между Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетике не ведутся – Кремль
13:05 30.10.2024 (обновлено: 13:10 30.10.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Много вбросов, которые не имеют отношения к реальности, наблюдается в настоящее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о якобы начале переговоров между Москвой и Киевом о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают", – сказал Песков.
Ранее британская газета сообщила, что Украина хочет переговоров с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергоструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии.
На Украине значительно вырос процент граждан, которые хотят мирных переговоров с Россией. И в реальности таких людей намного больше, чем насчитывают заангажированные украинские социологи. Об этом РИА Новости Крым заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Так эксперт прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым доля сторонников переговорного процесса на Украине выросла за год почти на 15% (с 21 до 35,2%).
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новые условия для начала переговорного процесса с Россией. В этот раз требованием Киева стал возврат к границам 2022 года.
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.
Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.
23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.
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