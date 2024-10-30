Рейтинг@Mail.ru
Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241030/idut-li-peregovory-mezhdu-rf-i-kievom-po-prekrascheniyu-udarov-po-energetike-1141468950.html
Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике
Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике
Много вбросов, которые не имеют отношения к реальности, наблюдается в настоящее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T13:05
2024-10-30T13:10
кремль
дмитрий песков
новости
мнения
россия
украина
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_0:27:1202:703_1920x0_80_0_0_c24b010db5335a70b12391033f4f8047.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Много вбросов, которые не имеют отношения к реальности, наблюдается в настоящее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о якобы начале переговоров между Москвой и Киевом о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Ранее британская газета сообщила, что Украина хочет переговоров с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергоструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии.На Украине значительно вырос процент граждан, которые хотят мирных переговоров с Россией. И в реальности таких людей намного больше, чем насчитывают заангажированные украинские социологи. Об этом РИА Новости Крым заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Так эксперт прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым доля сторонников переговорного процесса на Украине выросла за год почти на 15% (с 21 до 35,2%).Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новые условия для начала переговорного процесса с Россией. В этот раз требованием Киева стал возврат к границам 2022 года.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваПойдет ли Россия на перемирие по Украине
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122659684_115:0:1087:729_1920x0_80_0_0_456d6b01e43f0da44615b2d988b0f9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кремль, дмитрий песков, новости, мнения, россия, украина, переговоры
Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике

Переговоры между Россией и Украиной о прекращении ударов по энергетике не ведутся – Кремль

13:05 30.10.2024 (обновлено: 13:10 30.10.2024)
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Много вбросов, которые не имеют отношения к реальности, наблюдается в настоящее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о якобы начале переговоров между Москвой и Киевом о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют, такие публикации допускают", сказал Песков.

Ранее британская газета сообщила, что Украина хочет переговоров с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергоструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии.
На Украине значительно вырос процент граждан, которые хотят мирных переговоров с Россией. И в реальности таких людей намного больше, чем насчитывают заангажированные украинские социологи. Об этом РИА Новости Крым заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Так эксперт прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым доля сторонников переговорного процесса на Украине выросла за год почти на 15% (с 21 до 35,2%).
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новые условия для начала переговорного процесса с Россией. В этот раз требованием Киева стал возврат к границам 2022 года.
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.
Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.
23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликта
Что позволит заключить мир на Украине – ответ Лаврова
Пойдет ли Россия на перемирие по Украине
 
КремльДмитрий ПесковНовостиМненияРоссияУкраинаПереговоры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма
14:32В Курской области отражены восемь новых атак украинских боевиков
14:17Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд
14:11У Крымского моста начала расти очередь
13:51Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее
13:41Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
13:28В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации
13:23Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков
13:11Город на западе Крым частично обесточен
13:09Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии
13:05Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике
12:46ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых
12:39Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине
12:22В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ
12:08Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области
12:04Перебои с подачей газа в Севастополе - очередной фейк
11:45Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе
11:25Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело
11:20Памятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации
10:59В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей
Лента новостейМолния