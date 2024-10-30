https://crimea.ria.ru/20241030/idut-li-peregovory-mezhdu-rf-i-kievom-po-prekrascheniyu-udarov-po-energetike-1141468950.html

Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике

Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике

Много вбросов, которые не имеют отношения к реальности, наблюдается в настоящее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T13:05

2024-10-30T13:05

2024-10-30T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Много вбросов, которые не имеют отношения к реальности, наблюдается в настоящее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о якобы начале переговоров между Москвой и Киевом о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.Ранее британская газета сообщила, что Украина хочет переговоров с Россией при посредничестве Катара о взаимном прекращении ударов по энергоструктуре, якобы идут переговоры в начальной стадии.На Украине значительно вырос процент граждан, которые хотят мирных переговоров с Россией. И в реальности таких людей намного больше, чем насчитывают заангажированные украинские социологи. Об этом РИА Новости Крым заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Так эксперт прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, согласно которым доля сторонников переговорного процесса на Украине выросла за год почти на 15% (с 21 до 35,2%).Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новые условия для начала переговорного процесса с Россией. В этот раз требованием Киева стал возврат к границам 2022 года.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваПойдет ли Россия на перемирие по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, новости, мнения, россия, украина, переговоры