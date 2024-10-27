В офисе Зеленского назвали новые условия для переговоров с Россией
В Киеве заявили о необходимости вернуться к границам 2022 года для переговоров с Россией
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
© AP Photo Andrew Kravchenko
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новые условия для начала переговорного процесса с Россией. В этот раз требованием Киева стал возврат к границам 2022 года, пишет РИА Новости.
"Для того, чтобы начать переговоры, необходимо вернуться к ситуации, которая была два года назад. <...> Затем мы поговорим о том, как вернуть наш суверенитет к границам 1991 года", — заявил политик в интервью Corriere della Sera.
По словам Ермака, Зеленский "был готов вести переговоры", исходя из ситуации накануне спецоперации на Украине.
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.
Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.
23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.
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