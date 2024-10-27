https://crimea.ria.ru/20241027/v-ofise-zelenskogo-nazvali-novye-usloviya-dlya-peregovorov-s-rossiey-1141385780.html

В офисе Зеленского назвали новые условия для переговоров с Россией

В офисе Зеленского назвали новые условия для переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 27.10.2024

В офисе Зеленского назвали новые условия для переговоров с Россией

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новые условия для начала переговорного процесса с Россией. В этот раз требованием Киева стал возврат к... РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T19:41

2024-10-27T19:41

2024-10-27T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новые условия для начала переговорного процесса с Россией. В этот раз требованием Киева стал возврат к границам 2022 года, пишет РИА Новости.По словам Ермака, Зеленский "был готов вести переговоры", исходя из ситуации накануне спецоперации на Украине.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал одно из условий прекращения горячей фазы конфликтаЧто позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваПойдет ли Россия на перемирие по Украине

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