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Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело
Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело
Глава Российского следствия Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту резонансной аварии с автобусом и грузовиком в Крыму. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T11:25
2024-10-30T11:25
2024-10-30T11:25
симферополь
дтп в крыму и севастополе
автобус
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Глава Российского следствия Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту резонансной аварии с автобусом и грузовиком в Крыму. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета России.ДТП произошло 29 октября в районе поселка Комсомольское под Симферополем – рейсовый автобус "Симферополь – Саки" совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. В результате пострадали шесть человек, включая ребенка.Уточняется, что следственные органы в Крыму по данному факту ранее начали процессуальную проверку.В Симферополе выросло число аварий по вине водителей автобусов, сообщали ранее в Госавтоинспекции Крыма. Причинами таких ДТП часто становятся выход в рейс на технически неисправном автобусе, нарушение требований к труду и отдыху, отсутствие техосмотра на автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТПНазваны самые частые нарушения ПДД в КрымуВ Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человек
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симферополь, дтп в крыму и севастополе, автобус, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым
Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело
Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Крыму