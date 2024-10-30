https://crimea.ria.ru/20241030/rezonansnoe-dtp-s-avtobusom-v-krymu---bastrykin-poruchil-vozbudit-delo-1141465342.html

Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело

Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело

Глава Российского следствия Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту резонансной аварии с автобусом и грузовиком в Крыму. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T11:25

2024-10-30T11:25

2024-10-30T11:25

симферополь

дтп в крыму и севастополе

автобус

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Глава Российского следствия Александр Бастрыкин поручил открыть уголовное дело по факту резонансной аварии с автобусом и грузовиком в Крыму. Об этом сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета России.ДТП произошло 29 октября в районе поселка Комсомольское под Симферополем – рейсовый автобус "Симферополь – Саки" совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. В результате пострадали шесть человек, включая ребенка.Уточняется, что следственные органы в Крыму по данному факту ранее начали процессуальную проверку.В Симферополе выросло число аварий по вине водителей автобусов, сообщали ранее в Госавтоинспекции Крыма. Причинами таких ДТП часто становятся выход в рейс на технически неисправном автобусе, нарушение требований к труду и отдыху, отсутствие техосмотра на автомобиль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТПНазваны самые частые нарушения ПДД в КрымуВ Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, дтп в крыму и севастополе, автобус, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым