https://crimea.ria.ru/20240626/polsotni-narusheniy-za-chas-v-simferopole-proverili-voditeley-avtobusov-1138381992.html

Полсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов

Полсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Полсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов

Выход в рейс на технически неисправном автобусе, нарушение требований к труду и отдыху, отсутствие техосмотра на автомобиль. Такие нарушения в работе водителей... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T15:53

2024-06-26T15:53

2024-06-26T15:53

крым

симферополь

общественный транспорт

видео

гаи

мвд по республике крым

новости крыма

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1a/1138380930_0:1:1875:1056_1920x0_80_0_0_4e68608b3d14fc9c8119ee49d72496df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Выход в рейс на технически неисправном автобусе, нарушение требований к труду и отдыху, отсутствие техосмотра на автомобиль. Такие нарушения в работе водителей общественного транспорта выявлены в ходе рейда сотрудников Госавтоинспекции в Симферополе.По словам начальника отделения технического надзора Управления Госавтоинспекции МВД по Республики Крым Игоря Головко, в Симферополе с начала года выросло число ДТП, виновниками которых становятся водители автобусов. Самыми распространенными нарушениями стали падение пассажиров, нарушение правил маневрирования.В случае выявления нарушений выписывается штраф водителю, техническому контролеру, а также должностным и юридическим лицам выносится представление."Сумма штрафа для водителей составляет 3 тысячи рублей, для должностных лиц – от 3 до 7 тысяч, юридических лиц – от 10 до 15 тысяч. Размер зависит от того, какие совершены нарушения, есть ли смягчающие или отягчающие обстоятельства", - уточнил Игорь Головко.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныПолиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителейНазваны самые частые нарушения ПДД в Крыму

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, общественный транспорт, видео, гаи, мвд по республике крым, новости крыма, транспорт, видео