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Полсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Полсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов
Полсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Полсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов
Выход в рейс на технически неисправном автобусе, нарушение требований к труду и отдыху, отсутствие техосмотра на автомобиль. Такие нарушения в работе водителей... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T15:53
2024-06-26T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Выход в рейс на технически неисправном автобусе, нарушение требований к труду и отдыху, отсутствие техосмотра на автомобиль. Такие нарушения в работе водителей общественного транспорта выявлены в ходе рейда сотрудников Госавтоинспекции в Симферополе.По словам начальника отделения технического надзора Управления Госавтоинспекции МВД по Республики Крым Игоря Головко, в Симферополе с начала года выросло число ДТП, виновниками которых становятся водители автобусов. Самыми распространенными нарушениями стали падение пассажиров, нарушение правил маневрирования.В случае выявления нарушений выписывается штраф водителю, техническому контролеру, а также должностным и юридическим лицам выносится представление."Сумма штрафа для водителей составляет 3 тысячи рублей, для должностных лиц – от 3 до 7 тысяч, юридических лиц – от 10 до 15 тысяч. Размер зависит от того, какие совершены нарушения, есть ли смягчающие или отягчающие обстоятельства", - уточнил Игорь Головко.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныПолиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителейНазваны самые частые нарушения ПДД в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, симферополь, общественный транспорт, видео, гаи, мвд по республике крым, новости крыма, транспорт, видео
Полсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов

В Симферополе выросло число аварий по вине водителей автобусов

15:53 26.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Выход в рейс на технически неисправном автобусе, нарушение требований к труду и отдыху, отсутствие техосмотра на автомобиль. Такие нарушения в работе водителей общественного транспорта выявлены в ходе рейда сотрудников Госавтоинспекции в Симферополе.
По словам начальника отделения технического надзора Управления Госавтоинспекции МВД по Республики Крым Игоря Головко, в Симферополе с начала года выросло число ДТП, виновниками которых становятся водители автобусов. Самыми распространенными нарушениями стали падение пассажиров, нарушение правил маневрирования.
В случае выявления нарушений выписывается штраф водителю, техническому контролеру, а также должностным и юридическим лицам выносится представление.
"Сумма штрафа для водителей составляет 3 тысячи рублей, для должностных лиц – от 3 до 7 тысяч, юридических лиц – от 10 до 15 тысяч. Размер зависит от того, какие совершены нарушения, есть ли смягчающие или отягчающие обстоятельства", - уточнил Игорь Головко.
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КрымСимферопольОбщественный транспортВидеоГАИМВД по Республике КрымНовости КрымаТранспорт
 
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