Рейтинг@Mail.ru
В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241031/v-rostove-ischut-dom-dlya-lvenka--ego-nashli-na-khutore-sotrudniki-mvd-1141515750.html
В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД
В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД
В ростовский зоопарк доставили двухмесячного львенка, которого сотрудники МВД обнаружили на хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T17:56
2024-10-31T17:56
ростов-на-дону
животные
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141515497_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_5ecc1bc648f8339b4f808511d5483686.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В ростовский зоопарк доставили двухмесячного львенка, которого сотрудники МВД обнаружили на хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.Сейчас малыш находится на карантине. Если все пройдет хорошо и у него не обнаружат никаких инфекций, его передадут в другой зоопарк."Мы будем передавать его, у нас не останется… мы пока в поиске места, куда его можно пристроить, потому что у нас просто нет вольера подходящего", - отметил представитель зоопарка в интервью РИА Новости.Работники ростовского зоопарка призвали жителей области не поддерживать "горе-коммерсантов" и не фотографироваться с животными. Чаще всего они куплены на черном рынке, и судьба их печальна."Не всегда животные в частных руках находятся на достойном содержании и ветеринарном контроле. Зачастую они гибнут", - написали в Telegram-канале зоопарка.Ранее у жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую тот содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного. Об этом правоохранителям сообщили соседи - как выяснилось в ходе проверки, хищник жил там уже несколько лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Животное укусило подростка в Судаке во время фотографированияВ Крыму ветеринары спасли новорожденных обезьянок весом по 20 граммов В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов
https://crimea.ria.ru/20191016/1117486246.html
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141515497_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2d9e7aa4a187b6cc2227dd8a3bbd63ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, животные, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, новости
В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД

В Ростовский зоопарк доставили найденного на хуторе двухмесячного львенка

17:56 31.10.2024
 
© ТГ-канал Зоопарк Ростова-на-ДонуЛьвенок
Львенок
© ТГ-канал Зоопарк Ростова-на-Дону
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В ростовский зоопарк доставили двухмесячного львенка, которого сотрудники МВД обнаружили на хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

"Сотрудники полиции привезли в зоопарк львенка, которого обнаружили в хуторе Ленинаван. Животному примерно два месяца от роду. Он бодр и внешне здоров", - говорится в сообщении.

Сейчас малыш находится на карантине. Если все пройдет хорошо и у него не обнаружат никаких инфекций, его передадут в другой зоопарк.
"Мы будем передавать его, у нас не останется… мы пока в поиске места, куда его можно пристроить, потому что у нас просто нет вольера подходящего", - отметил представитель зоопарка в интервью РИА Новости.
Работники ростовского зоопарка призвали жителей области не поддерживать "горе-коммерсантов" и не фотографироваться с животными. Чаще всего они куплены на черном рынке, и судьба их печальна.
"Не всегда животные в частных руках находятся на достойном содержании и ветеринарном контроле. Зачастую они гибнут", - написали в Telegram-канале зоопарка.
Ранее у жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую тот содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного. Об этом правоохранителям сообщили соседи - как выяснилось в ходе проверки, хищник жил там уже несколько лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Животное укусило подростка в Судаке во время фотографирования
В Крыму ветеринары спасли новорожденных обезьянок весом по 20 граммов
В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов
Дикий кабан в Гурзуфе
16 октября 2019, 18:01
По улицам Гурзуфа бегает дикий кабан и нападает на людей
 
Ростов-на-ДонуЖивотныеМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09В Крыму осуждены пособники украинских спецслужб за покушение на убийство
17:56В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД
17:45Мощное наводнение в Испании: погибли 140 человек
17:31В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизатор
17:22Позывной "Мать": глава Ялты вступила в добровольческий отряд "Барс-Крым"
17:06Незаконная вырубка в заказнике Севастополя: прокуратурой возбуждено дело
16:44В Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калкана
16:29Как атака ВСУ повлияла на работу порта в Бердянске – Балицкий
16:02Крымский мост сейчас: очередь удвоилась
15:48Голливуд отдыхает: в Краснодаре экипаж ДПС ловил пьяного водителя
15:36Крымчанам рассказали, что важно знать при открытии бизнеса
15:34Крымчанин получил 16 лет колонии за госизмену
15:17"Горбатый" мост в Симферополе закрывают на ремонт
15:02Очередь на Крымском мосту выросла в три раза за час
14:57В Севастополе в ДТП пострадала 4-летняя девочка: ее спасло детское кресло
14:52ДТП с троллейбусом в Симферополе - на предприятии нашли нарушения
14:45Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти
14:42Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог
14:35Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров
14:29В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа
Лента новостейМолния