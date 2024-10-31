https://crimea.ria.ru/20241031/v-rostove-ischut-dom-dlya-lvenka--ego-nashli-na-khutore-sotrudniki-mvd-1141515750.html

В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД

В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД - РИА Новости Крым, 31.10.2024

В Ростове ищут дом для львенка – его нашли на хуторе сотрудники МВД

В ростовский зоопарк доставили двухмесячного львенка, которого сотрудники МВД обнаружили на хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T17:56

2024-10-31T17:56

2024-10-31T17:56

ростов-на-дону

животные

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В ростовский зоопарк доставили двухмесячного львенка, которого сотрудники МВД обнаружили на хуторе Ленинаван недалеко от Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.Сейчас малыш находится на карантине. Если все пройдет хорошо и у него не обнаружат никаких инфекций, его передадут в другой зоопарк."Мы будем передавать его, у нас не останется… мы пока в поиске места, куда его можно пристроить, потому что у нас просто нет вольера подходящего", - отметил представитель зоопарка в интервью РИА Новости.Работники ростовского зоопарка призвали жителей области не поддерживать "горе-коммерсантов" и не фотографироваться с животными. Чаще всего они куплены на черном рынке, и судьба их печальна."Не всегда животные в частных руках находятся на достойном содержании и ветеринарном контроле. Зачастую они гибнут", - написали в Telegram-канале зоопарка.Ранее у жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую тот содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного. Об этом правоохранителям сообщили соседи - как выяснилось в ходе проверки, хищник жил там уже несколько лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Животное укусило подростка в Судаке во время фотографированияВ Крыму ветеринары спасли новорожденных обезьянок весом по 20 граммов В сафари-парке в Крыму поселились более 200 животных из новых регионов

https://crimea.ria.ru/20191016/1117486246.html

ростов-на-дону

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, животные, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, новости