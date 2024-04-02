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Ветеринары спасли двух новорожденных обезьянок весом по 20 граммов - РИА Новости Крым, 02.04.2024
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Ветеринары спасли двух новорожденных обезьянок весом по 20 граммов
Ветеринары спасли двух новорожденных обезьянок весом по 20 граммов - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Ветеринары спасли двух новорожденных обезьянок весом по 20 граммов
В Симферополе ветеринары спасли во время родов двух малышей обезьянки-игрунки, вес которых не превышает 20 граммов. Маме пришлось делать кесарево сечение, она... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T19:45
2024-04-02T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе ветеринары спасли во время родов двух малышей обезьянки-игрунки, вес которых не превышает 20 граммов. Маме пришлось делать кесарево сечение, она чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости Крым врач – экзопатолог Евгений Пархоменко.Операцию проводила хирург Анна Ключкина, анестезиолог и лечащий врач – Евгений Пархоменко. Он рассказывает, что вес взрослых обезьянок-игрунок всего около 200 граммов, они размером с ладонь. Матка у них располагается иначе, чем у большинства млекопитающих."Для сравнения, кошка обычно весит три килограмма, а эта обезьянка - всего 200 граммов. Сложность заключается в мониторинге, в самой седации. То есть эта работа не ювелирная, но имеющая свои особенности", - рассказал Евгений Пархоменко.В результате на свет появилось двое малышей, достаточно зрелых, которые спустя немного времени уже передвигались по клетке и по рукам. Мама приступила к выполнению своих материнских обязанностей, как только пришла в себя после наркоза. А вот к мужчинам обезьянка Мася отнеслась агрессивно и подпустила к себе только девушек, уточнил доктор.На данный момент обезьянка-игрунка с малышами выписаны домой. Их воспитанием традиционно занимается папа-самец, а к маме они приходят лишь покушать.Это была не первая встреча игрунки с врачами. В первый раз операцию ей проводили экстренно, после посещения многих клиник, в которых ветеринары отказались помочь владельцам. В итоге по результатам УЗИ плод был обнаружен мертвым. И только вторая беременность завершилась успешно.В ветеринарной клинике экзотических пациентов принимают часто, для этого в Симферополь приезжают даже из московских зоопарков, сообщили РИА Новости Крым в руководстве ветклиники. Среди пациентов встречаются грызуны, змеи, игуаны, попугаи, амадины и другие животные.Ранее в Бахчисарайском парке миниатюр на первую прогулку вышли двое медвежат – два пушистых символа России.Читайте также на РИА Новости Крым:Как свой след в истории оставили котики: редкие находки на ХерсонесеСпасенного в Крыму дельфиненка Кимми готовятся выпустить в мореВыглянул из сумки: в Бахчисарае родился кенгуренок
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Ветеринары спасли двух новорожденных обезьянок весом по 20 граммов

Ветеринары сделали кесарево сечение карликовой обезьянке весом 200 граммов

19:45 02.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Симферополе ветеринары спасли во время родов двух малышей обезьянки-игрунки, вес которых не превышает 20 граммов. Маме пришлось делать кесарево сечение, она чувствует себя хорошо, рассказал РИА Новости Крым врач – экзопатолог Евгений Пархоменко.
"Обезьянка-игрунка по кличке Мася поступила в ветклинику ночью. Была проведена ультразвуковая диагностика, в результате чего определили 2 плода, у которых было сниженное сердцебиение. Для таких маленьких товарищей, если сердцебиение плода меньше 200 ударов в минуту, то это показания к кесареву сечению. Учитывая все факторы, было принято решение об экстренном вмешательстве", - рассказывает он.
Операцию проводила хирург Анна Ключкина, анестезиолог и лечащий врач – Евгений Пархоменко. Он рассказывает, что вес взрослых обезьянок-игрунок всего около 200 граммов, они размером с ладонь. Матка у них располагается иначе, чем у большинства млекопитающих.
"Для сравнения, кошка обычно весит три килограмма, а эта обезьянка - всего 200 граммов. Сложность заключается в мониторинге, в самой седации. То есть эта работа не ювелирная, но имеющая свои особенности", - рассказал Евгений Пархоменко.
В результате на свет появилось двое малышей, достаточно зрелых, которые спустя немного времени уже передвигались по клетке и по рукам. Мама приступила к выполнению своих материнских обязанностей, как только пришла в себя после наркоза. А вот к мужчинам обезьянка Мася отнеслась агрессивно и подпустила к себе только девушек, уточнил доктор.
"После того, как отошла от наркоза, вела себя довольно агрессивно, работать с ней не давала, поэтому пол малышей мы не устанавливали. Как говорят сами хозяева, она еще после первой операции стала плохо относиться к мужскому полу, запомнила, видимо, что доктор был мужчина", - рассказывает Евгений Пархоменко.
На данный момент обезьянка-игрунка с малышами выписаны домой. Их воспитанием традиционно занимается папа-самец, а к маме они приходят лишь покушать.
Это была не первая встреча игрунки с врачами. В первый раз операцию ей проводили экстренно, после посещения многих клиник, в которых ветеринары отказались помочь владельцам. В итоге по результатам УЗИ плод был обнаружен мертвым. И только вторая беременность завершилась успешно.
В ветеринарной клинике экзотических пациентов принимают часто, для этого в Симферополь приезжают даже из московских зоопарков, сообщили РИА Новости Крым в руководстве ветклиники. Среди пациентов встречаются грызуны, змеи, игуаны, попугаи, амадины и другие животные.
Ранее в Бахчисарайском парке миниатюр на первую прогулку вышли двое медвежат – два пушистых символа России.
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