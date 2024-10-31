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Житель Кубани держал в частном доме тигрицу - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Житель Кубани держал в частном доме тигрицу
Житель Кубани держал в частном доме тигрицу - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Житель Кубани держал в частном доме тигрицу
У жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую мужчина содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T09:19
2024-10-31T09:19
россия
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. У жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую мужчина содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного. Об этом сообщает прокуратура региона.О содержании в частном домовладении тигра правоохранителям сообщили соседи. Как выяснилось в ходе проверки, хищник жил там уже несколько лет.Из-за угрозы жизни и здоровью людей хищника было решено изъять. Однако собственник дикого животного оказывал сопротивление, пытался вывезти и спрятать тигрицу.Несмотря на это, правоохранители все же забрали тигра и передали на временное содержание в специализированную организацию. Там животное пробудет до тех пор, пока не определят дальнейшее место его пребывания. В отношении фигуранта открыто административное дело о неповиновении законному требованию правоохранителей. Кроме того, его привлекут к ответу за жестокое обращение с животным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Львы напали на сотрудницу зоопарка в Крыму - женщина погиблаВ поисках амурского тигра: где в Крыму "наследил" хищникВ Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра
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россия, новости, краснодарский край, происшествия, животные
Житель Кубани держал в частном доме тигрицу

У жителя Краснодарского края изъяли тигрицу без документов

09:19 31.10.2024
 
© Прокуратура Краснодарского краяЖитель Краснодарского края держал тигра в своем доме
Житель Краснодарского края держал тигра в своем доме
© Прокуратура Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. У жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую мужчина содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного. Об этом сообщает прокуратура региона.
О содержании в частном домовладении тигра правоохранителям сообщили соседи. Как выяснилось в ходе проверки, хищник жил там уже несколько лет.
"Установлено, что местный житель приобрел примерно в 2021 году в неустановленном месте тигрицу с целью содержания ее в качестве домашнего животного, в хозяйственной постройке на территории своего домовладения. При проведении проверки документов, подтверждающих законность приобретения животного, не оказалось", - сообщили в надзорном ведомстве.
Из-за угрозы жизни и здоровью людей хищника было решено изъять. Однако собственник дикого животного оказывал сопротивление, пытался вывезти и спрятать тигрицу.
Несмотря на это, правоохранители все же забрали тигра и передали на временное содержание в специализированную организацию. Там животное пробудет до тех пор, пока не определят дальнейшее место его пребывания. В отношении фигуранта открыто административное дело о неповиновении законному требованию правоохранителей. Кроме того, его привлекут к ответу за жестокое обращение с животным.
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