https://crimea.ria.ru/20241031/zhitel-kubani-derzhal-v-chastnom-dome-tigritsu-1141495762.html

Житель Кубани держал в частном доме тигрицу

Житель Кубани держал в частном доме тигрицу - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Житель Кубани держал в частном доме тигрицу

У жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую мужчина содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T09:19

2024-10-31T09:19

2024-10-31T09:19

россия

новости

краснодарский край

происшествия

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141495494_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_7ed266cb00a038cb5311352fc4ee692c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. У жителя станицы Староминской Краснодарского края изъяли тигрицу, которую мужчина содержал в своем частном доме в качестве домашнего животного. Об этом сообщает прокуратура региона.О содержании в частном домовладении тигра правоохранителям сообщили соседи. Как выяснилось в ходе проверки, хищник жил там уже несколько лет.Из-за угрозы жизни и здоровью людей хищника было решено изъять. Однако собственник дикого животного оказывал сопротивление, пытался вывезти и спрятать тигрицу.Несмотря на это, правоохранители все же забрали тигра и передали на временное содержание в специализированную организацию. Там животное пробудет до тех пор, пока не определят дальнейшее место его пребывания. В отношении фигуранта открыто административное дело о неповиновении законному требованию правоохранителей. Кроме того, его привлекут к ответу за жестокое обращение с животным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Львы напали на сотрудницу зоопарка в Крыму - женщина погиблаВ поисках амурского тигра: где в Крыму "наследил" хищникВ Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра

россия

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, краснодарский край, происшествия, животные