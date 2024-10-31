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Массированный обстрел Бердянска - ранены мирные жители

Массированный обстрел Бердянска - ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Массированный обстрел Бердянска - ранены мирные жители

Три человека ранены из-за атаки ВСУ на Бердянский порт, жителей города просят оставаться дома из-за непрекращающихся попыток киевских боевиков атаковать жилые... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T10:00

2024-10-31T10:00

2024-10-31T10:02

россия

новости

бердянский морской торговый порт

бердянск

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Три человека ранены из-за атаки ВСУ на Бердянский порт, жителей города просят оставаться дома из-за непрекращающихся попыток киевских боевиков атаковать жилые районы и объекты инфраструктуры города. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В четверг утром Бердянский порт в Запорожской области был атакован вражескими беспилотниками-камикадзе. Людей призвали соблюдать меры безопасности в связи с обстрелами.По его словам, угроза сохраняется, российские средства ПВО продолжают отражать удары противника. Террористы бьют по мирным жителям снарядами с большим количеством поражающих элементов, уточнил он.В бердянской городской администрации призвали жителей оставаться дома, и находиться, по возможности, подальше от окон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотникНад акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотникиТри беспилотника сбиты над Черным морем

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бердянск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, бердянский морской торговый порт, бердянск, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)