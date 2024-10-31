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Массированный обстрел Бердянска - ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Массированный обстрел Бердянска - ранены мирные жители
Массированный обстрел Бердянска - ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Массированный обстрел Бердянска - ранены мирные жители
Три человека ранены из-за атаки ВСУ на Бердянский порт, жителей города просят оставаться дома из-за непрекращающихся попыток киевских боевиков атаковать жилые... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T10:00
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россия
новости
бердянский морской торговый порт
бердянск
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Три человека ранены из-за атаки ВСУ на Бердянский порт, жителей города просят оставаться дома из-за непрекращающихся попыток киевских боевиков атаковать жилые районы и объекты инфраструктуры города. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.В четверг утром Бердянский порт в Запорожской области был атакован вражескими беспилотниками-камикадзе. Людей призвали соблюдать меры безопасности в связи с обстрелами.По его словам, угроза сохраняется, российские средства ПВО продолжают отражать удары противника. Террористы бьют по мирным жителям снарядами с большим количеством поражающих элементов, уточнил он.В бердянской городской администрации призвали жителей оставаться дома, и находиться, по возможности, подальше от окон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем и регионами России сбили 21 беспилотникНад акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотникиТри беспилотника сбиты над Черным морем
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россия, новости, бердянский морской торговый порт, бердянск, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон)
Массированный обстрел Бердянска - ранены мирные жители

Три человека ранены после массированного обстрела Бердянска - Балицкий

10:00 31.10.2024 (обновлено: 10:02 31.10.2024)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Три человека ранены из-за атаки ВСУ на Бердянский порт, жителей города просят оставаться дома из-за непрекращающихся попыток киевских боевиков атаковать жилые районы и объекты инфраструктуры города. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В четверг утром Бердянский порт в Запорожской области был атакован вражескими беспилотниками-камикадзе. Людей призвали соблюдать меры безопасности в связи с обстрелами.
"На данный момент известно о трех пострадавших, с ранениями разной степени тяжести они доставлены в больницу", - сообщил Балицкий данные к этому часу.
По его словам, угроза сохраняется, российские средства ПВО продолжают отражать удары противника. Террористы бьют по мирным жителям снарядами с большим количеством поражающих элементов, уточнил он.
"В учебных учреждениях области каникулы, детей на учебе не было. Принято решение на время сохраняющейся угрозы остановить работу детских садов и социальных учреждений до полной стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
В бердянской городской администрации призвали жителей оставаться дома, и находиться, по возможности, подальше от окон.

"Общественные учреждения сегодня работать не будут. В городе работают дежурные и оперативные службы", - сказано в сообщении мэрии.

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РоссияНовостиБердянский морской торговый портБердянскОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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