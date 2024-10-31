https://crimea.ria.ru/20241031/drony-kamikadze-atakovali-port-v-berdyanske-1141494433.html

Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске

Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске

Бердянский порт в Запорожской области атакован утром в четверг вражескими беспилотниками-камикадзе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T08:26

2024-10-31T08:26

2024-10-31T08:26

бердянский морской торговый порт

бердянск

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

запорожская область

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бердянский порт в Запорожской области атакован утром в четверг вражескими беспилотниками-камикадзе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.К этому времени информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Власти региона предупредили, что после атаки противник попытается в социальных сетях внести панику вбросами ложных сообщений. Жителей региона просят доверять только официальной информации, а также не снимать на камеру и не выкладывать в интернет фотографии и видео работы ПВО.В течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат, сообщали ранее в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ": есть погибший и раненыеПорты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 годуЧто происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ

бердянск

запорожская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бердянский морской торговый порт, бердянск, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), запорожская область, новости, обстрелы всу