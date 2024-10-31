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Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске
Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске
Бердянский порт в Запорожской области атакован утром в четверг вражескими беспилотниками-камикадзе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T08:26
2024-10-31T08:26
бердянский морской торговый порт
бердянск
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
запорожская область
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бердянский порт в Запорожской области атакован утром в четверг вражескими беспилотниками-камикадзе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.К этому времени информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Власти региона предупредили, что после атаки противник попытается в социальных сетях внести панику вбросами ложных сообщений. Жителей региона просят доверять только официальной информации, а также не снимать на камеру и не выкладывать в интернет фотографии и видео работы ПВО.В течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат, сообщали ранее в Минобороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ": есть погибший и раненыеПорты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 годуЧто происходит в Феодосии после атаки беспилотников ВСУ
бердянск
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РИА Новости Крым
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бердянский морской торговый порт, бердянск, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), запорожская область, новости, обстрелы всу
Дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске

Украинские дроны-камикадзе атаковали порт в Бердянске

08:26 31.10.2024
 
© РИА Новости . А. Молчалин / Перейти в фотобанкБердянский морской порт
Бердянский морской порт - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . А. Молчалин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Бердянский порт в Запорожской области атакован утром в четверг вражескими беспилотниками-камикадзе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.
"Сегодня утром преступный киевский режим совершил террористическую атаку на городской порт, предположительно с использованием беспилотников-камикадзе. Работала ПВО. Все дежурные и оперативные службы на месте и приступили к работе", - сказано в сообщении.
К этому времени информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Власти региона предупредили, что после атаки противник попытается в социальных сетях внести панику вбросами ложных сообщений. Жителей региона просят доверять только официальной информации, а также не снимать на камеру и не выкладывать в интернет фотографии и видео работы ПВО.
В течение прошедшей ночи над регионами России дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательных аппарат, сообщали ранее в Минобороны России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бердянский морской торговый портБердянскПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Запорожская областьНовостиОбстрелы ВСУ
 
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