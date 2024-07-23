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ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ": есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 23.07.2024
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ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ": есть погибший и раненые
ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ": есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 23.07.2024
ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ": есть погибший и раненые
Украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" Керченской паромной переправы, есть погибший и раненые. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T09:42
2024-07-23T09:51
порт кавказ
ситуация на керченской переправе
атаки всу на крым
краснодарский край
вениамин кондратьев
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" Керченской паромной переправы, есть погибший и раненые. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. Кондратьев также заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 - над Крымом и акваторией Черного моря. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, 15 беспилотников были сбиты в районе Северной стороны и Фиолента. Обломки упали на территории двух садовых товариществ. Читайте также на РИА Новости Крым:Изменены правила пограничного режима для маломерных судовКрымский мост - сколько машин в очереди с двух сторонЗаявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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порт кавказ, ситуация на керченской переправе, атаки всу на крым, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, происшествия
ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ": есть погибший и раненые

При атаке БПЛА на паром в порту "Кавказ" есть погибший и раненые

09:42 23.07.2024 (обновлено: 09:51 23.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТаможенный пост "Морской порт Кавказ"
Таможенный пост Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали порт "Кавказ" Керченской паромной переправы, есть погибший и раненые. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", - написал руководитель региона в своем ТГ-канале.
Он уточнил, что возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.
Кондратьев также заверил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.
По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников, из них 21 - над Крымом и акваторией Черного моря. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, 15 беспилотников были сбиты в районе Северной стороны и Фиолента. Обломки упали на территории двух садовых товариществ.
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Порт КавказСитуация на Керченской переправеАтаки ВСУ на КрымКраснодарский крайВениамин КондратьевНовостиПроисшествия
 
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