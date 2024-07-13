https://crimea.ria.ru/20240713/izmeneny-pravila-pogranichnogo-rezhima-dlya-malomernykh-sudov-1138821828.html

Изменены правила пограничного режима для маломерных судов

Изменены правила пограничного режима для маломерных судов - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Изменены правила пограничного режима для маломерных судов

С 1 октября поставить маломерное судно на учет сможет не только собственник, но и лицо, взявшее плавсредство в аренду. О внесении существенных изменений в... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T09:58

2024-07-13T09:58

2024-07-13T10:03

крым

пограничная служба фсб

новости крыма

гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. С 1 октября поставить маломерное судно на учет сможет не только собственник, но и лицо, взявшее плавсредство в аренду. О внесении существенных изменений в Правила пограничного режима для маломерных судов сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Поправки вступят в силу с 1 октября текущего года.С этого момента поставить маломерное судно на учет сможет не только собственник, но и лицо, владеющее маломерным судном на основании договора аренды (фрахтования). Взявшие судно в аренду также смогут уведомлять пограничные органы о его деятельности.Кроме того, теперь необходимо указывать больше информации о выходе и деятельности маломерных судов в море, а также планируемых местах стоянки.Также появились положения, которые регламентируют использование иностранных судов (средств) для прохождения через территориальное море Российской Федерации."Дополнены рекомендуемые образцы уведомлений о постановке на учет, смене места базирования, осуществлении промысловой деятельности. Добавлен образец уведомления об осуществлении деятельности в территориальном море, связанной с использованием иностранных судов", - перечислили в ведомстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина сообщил, что в 5,7 млрд рублей выделено из федеральной казны на поддержку паромного сообщения между морпортами Керчь и Кавказ.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин оценил работу Бердянского морского портаОставить за "забором": можно ли убрать медуз от берегов КрымаНа каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пограничная служба фсб, новости крыма, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), закон и право