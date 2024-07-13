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Изменены правила пограничного режима для маломерных судов
Изменены правила пограничного режима для маломерных судов - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Изменены правила пограничного режима для маломерных судов
С 1 октября поставить маломерное судно на учет сможет не только собственник, но и лицо, взявшее плавсредство в аренду. О внесении существенных изменений в... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T09:58
2024-07-13T09:58
2024-07-13T10:03
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пограничная служба фсб
новости крыма
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. С 1 октября поставить маломерное судно на учет сможет не только собственник, но и лицо, взявшее плавсредство в аренду. О внесении существенных изменений в Правила пограничного режима для маломерных судов сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.Поправки вступят в силу с 1 октября текущего года.С этого момента поставить маломерное судно на учет сможет не только собственник, но и лицо, владеющее маломерным судном на основании договора аренды (фрахтования). Взявшие судно в аренду также смогут уведомлять пограничные органы о его деятельности.Кроме того, теперь необходимо указывать больше информации о выходе и деятельности маломерных судов в море, а также планируемых местах стоянки.Также появились положения, которые регламентируют использование иностранных судов (средств) для прохождения через территориальное море Российской Федерации."Дополнены рекомендуемые образцы уведомлений о постановке на учет, смене места базирования, осуществлении промысловой деятельности. Добавлен образец уведомления об осуществлении деятельности в территориальном море, связанной с использованием иностранных судов", - перечислили в ведомстве.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина сообщил, что в 5,7 млрд рублей выделено из федеральной казны на поддержку паромного сообщения между морпортами Керчь и Кавказ.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин оценил работу Бердянского морского портаОставить за "забором": можно ли убрать медуз от берегов КрымаНа каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди
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крым, пограничная служба фсб, новости крыма, гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии), закон и право
Изменены правила пограничного режима для маломерных судов
Внесены изменения в Правила пограничного режима для маломерных судов
09:58 13.07.2024 (обновлено: 10:03 13.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. С 1 октября поставить маломерное судно на учет сможет не только собственник, но и лицо, взявшее плавсредство в аренду. О внесении существенных изменений в Правила пограничного режима для маломерных судов сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
"Погрануправление ФСБ России по РК информирует жителей и гостей Крымского полуострова, что приказом ФСБ России от 25 мая 2024 г. № 205 внесены значимые изменения в Правила пограничного режима, которые коснулись порядка учета, выхода и пребывания в море маломерных судов (средств), а также правил их содержания", - говорится в сообщении.
Поправки вступят в силу с 1 октября текущего года.
С этого момента поставить маломерное судно на учет сможет не только собственник, но и лицо, владеющее маломерным судном на основании договора аренды (фрахтования). Взявшие судно в аренду также смогут уведомлять пограничные органы о его деятельности.
Кроме того, теперь необходимо указывать больше информации о выходе и деятельности маломерных судов в море, а также планируемых местах стоянки.
"Для управляющих маломерными судами и находящихся на борту лиц дополнена возможность предъявления представителю пограничного органа для проверки не только оригинала или бумажной копии удостоверяющего личность документа, но и его электронной копии", - уточнили в пресс-службе.
Также появились положения, которые регламентируют использование иностранных судов (средств) для прохождения через территориальное море Российской Федерации.
"Дополнены рекомендуемые образцы уведомлений о постановке на учет, смене места базирования, осуществлении промысловой деятельности. Добавлен образец уведомления об осуществлении деятельности в территориальном море, связанной с использованием иностранных судов", - перечислили в ведомстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов со ссылкой на распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина сообщил
, что в 5,7 млрд рублей выделено из федеральной казны на поддержку паромного сообщения между морпортами Керчь и Кавказ.
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