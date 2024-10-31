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В России издадут монографию о системе образования в годы войны - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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В России издадут монографию о системе образования в годы войны
В России издадут монографию о системе образования в годы войны - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В России издадут монографию о системе образования в годы войны
В России в 2025 году издадут монографию о системе образования в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила президент Российской академии образования... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T08:46
2024-10-31T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В России в 2025 году издадут монографию о системе образования в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева, выступая в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Форматы исторического просвещения, которые формируют национальную идентичность, обсудили эксперты в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" в ходе видеомоста Москва — Симферополь — Херсонская область — Мелитополь — Брест.В ходе мероприятия Васильева анонсировала выпуск академией в 2025 году монографии "Система образования СССР в годы Великой Отечественной войны", приуроченной к 80-летию Великой Победы.Издание будет состоять из трех томов, каждый из которых посвящен отдельной теме: "Школа и учительство в годы Великой Отечественной войны", "Дети и война" и "Подвиг тыла ради Великой Победы".Также она отметила, что объем информации большой, поэтому он разделен на три тома, которые связаны единым – системой образования в годы Великой Отечественной войны.По словам Васильевой, важно развенчивать мифы о Великой Отечественной войне, говорить с молодежью о подвигах героев. Понимание истории страны может быть достигнуто только через честный диалог поколений, добавила она.Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков заявил, что архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны никогда не будут рассекречены на 100%.Неизвестные факты и документы о деятельности подпольной группы "Сокол" были недавно опубликованы в книге "Исполнив роли главные свои…", которая была презентована в пресс-центре РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"А фашисты – это нация какая?": Крымский полуостров в первый день войныИсторик о партизанской войне в Крыму: "фашисты их в плен не брали""Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости крыма, история, память, общество
В России издадут монографию о системе образования в годы войны

Монографию о системе образования в годы Великой Отечественной войны издадут в России

08:46 31.10.2024
 
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Пробитые осколками каски советских солдат на памятнике Мамаев курган - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Первенцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В России в 2025 году издадут монографию о системе образования в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила президент Российской академии образования Ольга Васильева, выступая в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Форматы исторического просвещения, которые формируют национальную идентичность, обсудили эксперты в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" в ходе видеомоста Москва — Симферополь — Херсонская область — Мелитополь — Брест.
В ходе мероприятия Васильева анонсировала выпуск академией в 2025 году монографии "Система образования СССР в годы Великой Отечественной войны", приуроченной к 80-летию Великой Победы.
Издание будет состоять из трех томов, каждый из которых посвящен отдельной теме: "Школа и учительство в годы Великой Отечественной войны", "Дети и война" и "Подвиг тыла ради Великой Победы".

"У нас возникла идея на материалах, которые были опубликованы, собрать трехтомник, <...> который посвящен войне, полное название этой книги, которую мы сейчас делаем "Система образования Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", – сказала Васильева.

Также она отметила, что объем информации большой, поэтому он разделен на три тома, которые связаны единым – системой образования в годы Великой Отечественной войны.
По словам Васильевой, важно развенчивать мифы о Великой Отечественной войне, говорить с молодежью о подвигах героев. Понимание истории страны может быть достигнуто только через честный диалог поколений, добавила она.
Ранее в пресс-центре РИА Новости Крым представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков заявил, что архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны никогда не будут рассекречены на 100%.
Неизвестные факты и документы о деятельности подпольной группы "Сокол" были недавно опубликованы в книге "Исполнив роли главные свои…", которая была презентована в пресс-центре РИА Новости Крым.
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