https://crimea.ria.ru/20240424/kakie-sekretnye-dokumenty-vremen-voyny-nikogda-ne-budut-raskryty-1136828977.html

Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты

Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты - РИА Новости Крым, 24.04.2024

Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты

Архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны никогда не будут рассекречены на сто процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 24.04.2024

2024-04-24T21:13

2024-04-24T21:13

2024-04-24T21:13

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны никогда не будут рассекречены на сто процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков.Согласно российскому законодательству о работе органов ФСБ и государственной тайне, нельзя предавать огласке информацию о людях, которые на конфиденциальной основе сотрудничали с органами безопасности, даже во время войны. Без личного согласия этих людей ничего не обнародуется и не выдается, подчеркнул Игорь Верешков."Сейчас можно сказать, что даже в период Великой Отечественной войны проводили такие мероприятия контрразведывательные, которые по формам и методам, силам и средствам до сих пор актуальны и могут представлять государственную тайну", - отметил он.Процесс рассекречивания исторических документов – очень долгий и трудоемкий, в первую очередь, из-за их плохого состояния."Многие содержащиеся в архивах материалы - рукописные, и чтобы разобрать тексты и содержание этих документов, требуется длительное время. Работают архивисты, рассматривают, оценивают с точки зрения содержания там государственной тайны и ценности этого документа для историков, и потом принимается коллегиальное решение о рассекречивании таких документов", - объяснил Игорь Верешков.Документы времен Великой Отечественной войны, которые могут представлять интерес для историков и не содержат государственной тайны, планомерно рассекречиваются органами в рамках федерального проекта "Без срока давности".В советские годы архивы КГБ не рассекречивали почти никогда, рассказал эксперт. Юрий Андропов, занимая должность руководителя КГБ, а затем генерального секретаря ЦК КПСС, первым ввел практику предоставления таких документов. Это делалось в идеологических целях, для создания фильмов или книг о деятельности разведчиков и контрразведчиков. Но это были единичные случаи.В современной России ФСБ занимаются этой работой уже несколько десятилетий, а в Крыму – с 2014 года.Неизвестные факты и документы о деятельности подпольной группы "Сокол" были недавно опубликованы в книге "Исполнив роли главные свои…", которая была презентована в пресс-центре РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятникиОсвобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, новости крыма