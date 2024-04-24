https://crimea.ria.ru/20240424/kakie-sekretnye-dokumenty-vremen-voyny-nikogda-ne-budut-raskryty-1136828977.html
Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты
Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты
Архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны никогда не будут рассекречены на сто процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T21:13
2024-04-24T21:13
2024-04-24T21:13
крым
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история
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны никогда не будут рассекречены на сто процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков.Согласно российскому законодательству о работе органов ФСБ и государственной тайне, нельзя предавать огласке информацию о людях, которые на конфиденциальной основе сотрудничали с органами безопасности, даже во время войны. Без личного согласия этих людей ничего не обнародуется и не выдается, подчеркнул Игорь Верешков."Сейчас можно сказать, что даже в период Великой Отечественной войны проводили такие мероприятия контрразведывательные, которые по формам и методам, силам и средствам до сих пор актуальны и могут представлять государственную тайну", - отметил он.Процесс рассекречивания исторических документов – очень долгий и трудоемкий, в первую очередь, из-за их плохого состояния."Многие содержащиеся в архивах материалы - рукописные, и чтобы разобрать тексты и содержание этих документов, требуется длительное время. Работают архивисты, рассматривают, оценивают с точки зрения содержания там государственной тайны и ценности этого документа для историков, и потом принимается коллегиальное решение о рассекречивании таких документов", - объяснил Игорь Верешков.Документы времен Великой Отечественной войны, которые могут представлять интерес для историков и не содержат государственной тайны, планомерно рассекречиваются органами в рамках федерального проекта "Без срока давности".В советские годы архивы КГБ не рассекречивали почти никогда, рассказал эксперт. Юрий Андропов, занимая должность руководителя КГБ, а затем генерального секретаря ЦК КПСС, первым ввел практику предоставления таких документов. Это делалось в идеологических целях, для создания фильмов или книг о деятельности разведчиков и контрразведчиков. Но это были единичные случаи.В современной России ФСБ занимаются этой работой уже несколько десятилетий, а в Крыму – с 2014 года.Неизвестные факты и документы о деятельности подпольной группы "Сокол" были недавно опубликованы в книге "Исполнив роли главные свои…", которая была презентована в пресс-центре РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятникиОсвобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, новости крыма
Какие секретные документы времен войны никогда не будут раскрыты
Архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны не рассекретят полностью
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Архивы органов безопасности времен Великой Отечественной войны никогда не будут рассекречены на сто процентов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков.
"Я могу сказать, что на 100% эти архивы документов органов безопасности рассекречены не будут никогда. В соответствии с законом о государственной тайне, всегда будет оставаться информация, которая не подлежит рассекречиванию", - сказал он.
Согласно российскому законодательству о работе органов ФСБ и государственной тайне, нельзя предавать огласке информацию о людях, которые на конфиденциальной основе сотрудничали с органами безопасности, даже во время войны. Без личного согласия этих людей ничего не обнародуется и не выдается, подчеркнул Игорь Верешков.
"Сейчас можно сказать, что даже в период Великой Отечественной войны проводили такие мероприятия контрразведывательные, которые по формам и методам, силам и средствам до сих пор актуальны и могут представлять государственную тайну", - отметил он.
Процесс рассекречивания исторических документов – очень долгий и трудоемкий, в первую очередь, из-за их плохого состояния.
"Многие содержащиеся в архивах материалы - рукописные, и чтобы разобрать тексты и содержание этих документов, требуется длительное время. Работают архивисты, рассматривают, оценивают с точки зрения содержания там государственной тайны и ценности этого документа для историков, и потом принимается коллегиальное решение о рассекречивании таких документов", - объяснил Игорь Верешков.
Документы времен Великой Отечественной войны, которые могут представлять интерес для историков и не содержат государственной тайны, планомерно рассекречиваются органами в рамках федерального проекта "Без срока давности".
В советские годы архивы КГБ не рассекречивали почти никогда, рассказал эксперт. Юрий Андропов, занимая должность руководителя КГБ, а затем генерального секретаря ЦК КПСС, первым ввел практику предоставления таких документов. Это делалось в идеологических целях, для создания фильмов или книг о деятельности разведчиков и контрразведчиков. Но это были единичные случаи.
В современной России ФСБ занимаются этой работой уже несколько десятилетий, а в Крыму – с 2014 года.
Неизвестные факты и документы о деятельности подпольной группы "Сокол" были недавно опубликованы
в книге "Исполнив роли главные свои…", которая была презентована в пресс-центре РИА Новости Крым.
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