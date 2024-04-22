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В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники
В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники
После вмешательства прокуратуры в Белогорском районе Крыма приведут в надлежащее состояние памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T20:48
2024-04-22T20:48
2024-04-22T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. После вмешательства прокуратуры в Белогорском районе Крыма приведут в надлежащее состояние памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.Уточняется, что по результатам проверки в адрес глав органов местного самоуправления внесены представления об устранении нарушений закона.Администрации сельских поселений приступили к ремонтно-восстановительным и уборочным работам, проведение которых находится под контролем прокуратуры района.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения содержания братской могилыВ Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФВ Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО
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РИА Новости Крым
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В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники
В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники – прокуратура