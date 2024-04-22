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В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники
В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники
После вмешательства прокуратуры в Белогорском районе Крыма приведут в надлежащее состояние памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T20:48
2024-04-22T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. После вмешательства прокуратуры в Белогорском районе Крыма приведут в надлежащее состояние памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.Уточняется, что по результатам проверки в адрес глав органов местного самоуправления внесены представления об устранении нарушений закона.Администрации сельских поселений приступили к ремонтно-восстановительным и уборочным работам, проведение которых находится под контролем прокуратуры района.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму выявлены нарушения содержания братской могилыВ Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФВ Севастополе частная собственность оказалась наследием ЮНЕСКО
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, история, белогорский район, память, крым в великой отечественной войне, памятники крыма
В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники

В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники – прокуратура

20:48 22.04.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Белогорского района
Прокуратура Белогорского района
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. После вмешательства прокуратуры в Белогорском районе Крыма приведут в надлежащее состояние памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

"В ходе обследования памятников, посвященных Великой Отечественной войне, установлено, что в некоторых населенных пунктах они находятся в ненадлежащем состоянии, прилегающая территория не ухожена", – сказано в сообщении.

Уточняется, что по результатам проверки в адрес глав органов местного самоуправления внесены представления об устранении нарушений закона.
Администрации сельских поселений приступили к ремонтно-восстановительным и уборочным работам, проведение которых находится под контролем прокуратуры района.
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80 лет освобождения КрымаНовости КрымаКрымИсторияБелогорский районПамятьКрым в Великой Отечественной войнеПамятники Крыма
 
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