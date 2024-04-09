https://crimea.ria.ru/20240409/v-simferopole-rushitsya-istoricheskiy-osobnyak--delo-na-kontrole-sk-rf-1136413313.html
В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ
В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ - РИА Новости Крым, 09.04.2024
В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ
Центральный аппарат Следственного Комитета России взял на контроль дело о разрушающемся историческом здании в Симферополе, речь идет об особняке дворянина... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T22:30
2024-04-09T22:30
2024-04-09T23:18
симферополь
новости крыма
крым
ск рф (следственный комитет российской федерации)
история
архитектура
крымский следком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/35/1100543545_0:256:3037:1964_1920x0_80_0_0_a7e9cc0fad858d5da52e12d4bbd02ee5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Центральный аппарат Следственного Комитета России взял на контроль дело о разрушающемся историческом здании в Симферополе, речь идет об особняке дворянина Константина Ракова, сообщает пресс-служба ведомства.Из-за особого статуса строения жильцы не могут самостоятельно решить вопрос с ремонтом, в то время как на фасаде осыпается штукатурка, в фундаменте имеются трещины, отметили в ведомстве.Процессуальную проверку по данному факту проводит Главное управление Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Доклад о ходе проверки поручено предоставить в центральный аппарат СК РФ.Особняк Ракова – здание в Симферополе по улице Шмидта, 15. Построен в 1907 году в стиле модерн. Предположительно, принадлежал дворянину Константину Дионисиевичу Ракову. После гражданской войны национализирован и использовался как гостиница Совета Народных Комиссаров Крымской АССР. В гостинице 3 февраля 1945 года останавливался премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (о чем свидетельствует мраморная табличка на фасаде), следовавший с делегацией с аэродрома "Саки" в Алушту на Ялтинскую конференцию.
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110054/35/1100543545_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_89e35379ea957379eb9d32c89d6d6b4e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), история, архитектура, крымский следком
В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ
СК России контролирует дело о разрушающемся историческом особняке в Симферополе
22:30 09.04.2024 (обновлено: 23:18 09.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Центральный аппарат Следственного Комитета России взял на контроль дело о разрушающемся историческом здании в Симферополе, речь идет об особняке дворянина Константина Ракова, сообщает пресс-служба ведомства.
"В средствах массовой информации сообщается о разрушении исторического здания – особняка дворянина Константина Ракова, расположенного в Симферополе. Отмечается, что здание, признанное объектом культурного наследия, в настоящее время является жилым объектом", – сказано в сообщении.
Из-за особого статуса строения жильцы не могут самостоятельно решить вопрос с ремонтом, в то время как на фасаде осыпается штукатурка, в фундаменте имеются трещины, отметили в ведомстве.
Процессуальную проверку по данному факту проводит Главное управление Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Доклад о ходе проверки поручено предоставить в центральный аппарат СК РФ.
Особняк Ракова – здание в Симферополе по улице Шмидта, 15. Построен в 1907 году в стиле модерн. Предположительно, принадлежал дворянину Константину Дионисиевичу Ракову. После гражданской войны национализирован и использовался как гостиница Совета Народных Комиссаров Крымской АССР. В гостинице 3 февраля 1945 года останавливался премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (о чем свидетельствует мраморная табличка на фасаде), следовавший с делегацией с аэродрома "Саки" в Алушту на Ялтинскую конференцию.