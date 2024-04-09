https://crimea.ria.ru/20240409/v-simferopole-rushitsya-istoricheskiy-osobnyak--delo-na-kontrole-sk-rf-1136413313.html

В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ

В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ - РИА Новости Крым, 09.04.2024

В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ

Центральный аппарат Следственного Комитета России взял на контроль дело о разрушающемся историческом здании в Симферополе, речь идет об особняке дворянина... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T22:30

2024-04-09T22:30

2024-04-09T23:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Центральный аппарат Следственного Комитета России взял на контроль дело о разрушающемся историческом здании в Симферополе, речь идет об особняке дворянина Константина Ракова, сообщает пресс-служба ведомства.Из-за особого статуса строения жильцы не могут самостоятельно решить вопрос с ремонтом, в то время как на фасаде осыпается штукатурка, в фундаменте имеются трещины, отметили в ведомстве.Процессуальную проверку по данному факту проводит Главное управление Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Доклад о ходе проверки поручено предоставить в центральный аппарат СК РФ.Особняк Ракова – здание в Симферополе по улице Шмидта, 15. Построен в 1907 году в стиле модерн. Предположительно, принадлежал дворянину Константину Дионисиевичу Ракову. После гражданской войны национализирован и использовался как гостиница Совета Народных Комиссаров Крымской АССР. В гостинице 3 февраля 1945 года останавливался премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (о чем свидетельствует мраморная табличка на фасаде), следовавший с делегацией с аэродрома "Саки" в Алушту на Ялтинскую конференцию.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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