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В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ
В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ - РИА Новости Крым, 09.04.2024
В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ
Центральный аппарат Следственного Комитета России взял на контроль дело о разрушающемся историческом здании в Симферополе, речь идет об особняке дворянина... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T22:30
2024-04-09T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Центральный аппарат Следственного Комитета России взял на контроль дело о разрушающемся историческом здании в Симферополе, речь идет об особняке дворянина Константина Ракова, сообщает пресс-служба ведомства.Из-за особого статуса строения жильцы не могут самостоятельно решить вопрос с ремонтом, в то время как на фасаде осыпается штукатурка, в фундаменте имеются трещины, отметили в ведомстве.Процессуальную проверку по данному факту проводит Главное управление Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Доклад о ходе проверки поручено предоставить в центральный аппарат СК РФ.Особняк Ракова – здание в Симферополе по улице Шмидта, 15. Построен в 1907 году в стиле модерн. Предположительно, принадлежал дворянину Константину Дионисиевичу Ракову. После гражданской войны национализирован и использовался как гостиница Совета Народных Комиссаров Крымской АССР. В гостинице 3 февраля 1945 года останавливался премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (о чем свидетельствует мраморная табличка на фасаде), следовавший с делегацией с аэродрома "Саки" в Алушту на Ялтинскую конференцию.
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симферополь, новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), история, архитектура, крымский следком
В Симферополе рушится исторический особняк – дело на контроле СК РФ

СК России контролирует дело о разрушающемся историческом особняке в Симферополе

22:30 09.04.2024 (обновлено: 23:18 09.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСледственный комитет при прокуратуре РФ
Следственный комитет при прокуратуре РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Центральный аппарат Следственного Комитета России взял на контроль дело о разрушающемся историческом здании в Симферополе, речь идет об особняке дворянина Константина Ракова, сообщает пресс-служба ведомства.

"В средствах массовой информации сообщается о разрушении исторического здания – особняка дворянина Константина Ракова, расположенного в Симферополе. Отмечается, что здание, признанное объектом культурного наследия, в настоящее время является жилым объектом", – сказано в сообщении.

Из-за особого статуса строения жильцы не могут самостоятельно решить вопрос с ремонтом, в то время как на фасаде осыпается штукатурка, в фундаменте имеются трещины, отметили в ведомстве.
Процессуальную проверку по данному факту проводит Главное управление Следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Доклад о ходе проверки поручено предоставить в центральный аппарат СК РФ.
Особняк Ракова – здание в Симферополе по улице Шмидта, 15. Построен в 1907 году в стиле модерн. Предположительно, принадлежал дворянину Константину Дионисиевичу Ракову. После гражданской войны национализирован и использовался как гостиница Совета Народных Комиссаров Крымской АССР. В гостинице 3 февраля 1945 года останавливался премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (о чем свидетельствует мраморная табличка на фасаде), следовавший с делегацией с аэродрома "Саки" в Алушту на Ялтинскую конференцию.
 
СимферопольНовости КрымаКрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ИсторияАрхитектураКрымский Следком
 
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