https://crimea.ria.ru/20240418/osvobozhdenie-balaklavy-stalo-dlya-fashistov-tochkoy-nevozvrata---vlasti-1136651315.html

Освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти

Освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти

Ровно 80 лет назад Балаклава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, это стало переломным событием Великой Отечественной войны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T09:58

2024-04-18T09:58

2024-04-18T10:04

севастополь

новости

великая отечественная война

балаклава

история

михаил развожаев

80 лет освобождения крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Ровно 80 лет назад Балаклава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, это стало переломным событием Великой Отечественной войны. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.18 апреля 1944 года соединения 16-го стрелкового корпуса Приморской армии начали стремительное наступление на немецкие войска, располагавшиеся в районе Балаклавских высот.По словам Развожаева, в сводке за 18 апреля 1944 года было сказано так: "На Севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром Крыма городом Балаклава, а также с боями заняли населенные пункты Алсу (Морозовка), Камары (Оборонное), Кадыковка (ныне район Балаклавы), Кучук-Мускомья (Резервное), Батилиман.В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.13 апреля глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиковВ Феодосии открылся Пост №1Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке

севастополь

балаклава

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севастополь, новости, великая отечественная война, балаклава, история, михаил развожаев