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Освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти
Освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти
Ровно 80 лет назад Балаклава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, это стало переломным событием Великой Отечественной войны. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T09:58
2024-04-18T09:58
2024-04-18T10:04
севастополь
новости
великая отечественная война
балаклава
история
михаил развожаев
80 лет освобождения крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Ровно 80 лет назад Балаклава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, это стало переломным событием Великой Отечественной войны. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.18 апреля 1944 года соединения 16-го стрелкового корпуса Приморской армии начали стремительное наступление на немецкие войска, располагавшиеся в районе Балаклавских высот.По словам Развожаева, в сводке за 18 апреля 1944 года было сказано так: "На Севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром Крыма городом Балаклава, а также с боями заняли населенные пункты Алсу (Морозовка), Камары (Оборонное), Кадыковка (ныне район Балаклавы), Кучук-Мускомья (Резервное), Батилиман.В этом году исполняется 80 лет со дня освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.13 апреля глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием Симферополя.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиковВ Феодосии открылся Пост №1Уникальный фотопроект "России сегодня" о Победе представили в Судаке
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севастополь, новости, великая отечественная война, балаклава, история, михаил развожаев
Освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата" - власти
Развожаев: освобождение Балаклавы 80 лет назад стало для фашистов "точкой невозврата"
09:58 18.04.2024 (обновлено: 10:04 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Ровно 80 лет назад Балаклава была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, это стало переломным событием Великой Отечественной войны. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
18 апреля 1944 года соединения 16-го стрелкового корпуса Приморской армии начали стремительное наступление на немецкие войска, располагавшиеся в районе Балаклавских высот.
"Именно освобождение Балаклавы стало для фашистов "точкой невозврата": после этого переломного события советские войска вплотную подошли к главному оборонительному рубежу плацдарма 17-й немецкой армии", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, в сводке за 18 апреля 1944 года было сказано так: "На Севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром Крыма городом Балаклава, а также с боями заняли населенные пункты Алсу (Морозовка), Камары (Оборонное), Кадыковка (ныне район Балаклавы), Кучук-Мускомья (Резервное), Батилиман.
"В этот священный для всех севастопольцев день мы отдаем дань памяти всем Героям, кто освобождал Балаклаву весной 1944 года, приближая победу Красной Армии", - заключил губернатор Севастополя.
В этом году исполняется 80 лет
со дня освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.13 апреля глава республики Сергей Аксенов поздравил
крымчан с 80-летием Симферополя.
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