https://crimea.ria.ru/20240413/aksenov-pozdravil-krymchan-s-80-letiem-osvobozhdeniya-simferopolya-1136520122.html
Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя
Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T09:19
2024-04-13T09:19
2024-04-13T09:20
80 лет освобождения крыма
сергей аксенов
крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков.Город прожил в оккупации почти 900 дней. Симферопольцы никогда не забудут ужасов концлагерей "Красный", "Картофельный городок", никогда не простят преступления нацистских палачей, подчеркнул он.Аксенов напомнил, что сразу после освобождения горожане начали сбор средств на постройку танковой колонны "Крымский партизан", в котором участвовали все – от рабочих предприятий до школьников."И сегодня, как той памятной и славной весной, как в феврале и марте 2014-го, все мы, крымчане, выступаем единым фронтом, вносим свой вклад в общее дело, – добавил Аксенов. – А символ освобождения столицы Крыма – легендарный памятник-танк – сегодня стал и символом нашей Победы над современным нацизмом".Глава республики подчеркнул, что как и прежде, враг будет разбит, а Победа будет за нами.
https://crimea.ria.ru/20240413/ekipazh-mashiny-boevoy-interesnye-fakty-o-tanke-osvoboditele-simferopolya-1136387082.html
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сергей аксенов, крым, симферополь
Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя
Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя
09:19 13.04.2024 (обновлено: 09:20 13.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием освобождения Симферополя о немецко-фашистских захватчиков
.
"Двадцать артиллерийских залпов из 224 орудий. Так 80 лет назад Москва салютовала войскам 4-го Украинского фронта, освободившим Симферополь", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Город прожил в оккупации почти 900 дней. Симферопольцы никогда не забудут ужасов концлагерей "Красный", "Картофельный городок", никогда не простят преступления нацистских палачей, подчеркнул он.
Аксенов напомнил, что сразу после освобождения горожане начали сбор средств на постройку танковой колонны "Крымский партизан", в котором участвовали все – от рабочих предприятий до школьников.
"И сегодня, как той памятной и славной весной, как в феврале и марте 2014-го, все мы, крымчане, выступаем единым фронтом, вносим свой вклад в общее дело, – добавил Аксенов. – А символ освобождения столицы Крыма – легендарный памятник-танк – сегодня стал и символом нашей Победы над современным нацизмом".
Глава республики подчеркнул, что как и прежде, враг будет разбит, а Победа будет за нами.