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Группа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиков - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Группа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиков
Группа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиков - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Группа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиков
Крымские историки и краеведы попытались установить, кто 80 лет назад предал группу актеров-подпольщиков "Сокол". Неизвестные ранее документы и факты... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T14:58
2024-04-16T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Крымские историки и краеведы попытались установить, кто 80 лет назад предал группу актеров-подпольщиков "Сокол". Неизвестные ранее документы и факты опубликованы в книге "Исполнив роли главные свои…", презентация которой прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.Запутанный клубок историиВ публикациях на эту тему очень много путаницы, рассказал доктор исторических наук, заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков. Это связано с тем, что в Крыму действовало несколько групп под названием "Сокол"."Была группа "Соколы" во главе с Гисаком Арабаджиевым, это 1943 год, группа, которая имела такое название уже в момент своей диверсионной деятельности. Эта группа погибла, и в советское время назвали имя предателя по фамилии Ящинин. Есть также группа "Сокол" разведчиков Черноморского флота, действовавшая в период оккупации", - рассказал он.Театральная группа "Сокол" получила это название уже после войны. По словам Бобкова, некий Борис Ящинин работал вместе с подпольщиками в Крымском драмтеатре. Он был задержан в те же дни, что и участники группы "Сокол", но впоследствии отпущен органами СД.Борис Ящинин – человек, которому в жизни выпало много испытаний, отметил Владимир Бобков. После войны его осудили по несправедливым обвинениям, но впоследствии реабилитировали.Перевербованная советская разведчица или директор театраАвторы книги Владимир Бобков и краевед Наталья Довгель изучали деятельность бывшей советской разведчицы, которая была оставлена для работы в подполье органами НКВД. Немецкая контрразведка очень быстро ее раскрыла и перевербовала. Она стала прототипом предательницы Марии Каблуковой в спектакле "Они были актерами"."Мы называем имя перевербованной нацистами советской разведчицы Марии Яблоковой, которая &lt;…&gt; была использована фашистами в качестве подсадной во всех местах принудительного содержания на территории Симферополя. Когда она исчерпала эти свои агентские функции, то есть ее уже все заключенные знали, тогда ее освободили и устроили работать в театр. Но не к ней мы должны в данном случае предъявлять претензии", - продолжает Бобков.В литературе очень часто упоминают материалы опубликованного несколько лет назад отчета, в котором упоминалось агентурное дело "Драматурги" и человек, на тот момент занимавший должность директора театра."Упоминалось имя директора театра Ледовского-Томского. Мы не делаем никаких выводов сами, но даем информацию, на основе которой читатель сам придет к правильным выводам", - заинтриговал Владимир Бобков.Главная версияСвою главную версию авторы исследования построили вокруг маленькой записочки, обнаруженной в архивном деле. Она относится к 1944 году."Там было написано имя некоего Н. Стрелкова, и было безапелляционно сказано, что именно он предал, - заметил Владимир Бобков. - Судьбу братьев Стрелковых мы расписываем в книге по полочкам. Мы не даем оценок и не называем никого предателем. Скажем так, это был человек, личность которого сыграла роль в раскрытии группы".Один из братьев Стрелковых был партизаном и погиб задолго до описываемых событий. Его фамилия высечена на одном из партизанских памятников Крыма. Второй был подвергнут пыткам, после чего сотрудников театра начали арестовывать одного за другим. Он погиб в концлагере "Красный" вместе с подпольщиками театра.Участь сотрудников театра из подпольной группы "Сокол" была решена фашистским режимом и стечением трагических обстоятельств, утверждают авторы. В приказах командующего 17-й немецкой армии Эрвина Йенеке было задекларировано уничтожение всей ранее выявленной, но на тот момент еще публично не раскрытой, советской агентурной сети.Книга "Исполнив роли главные свои…" будет распространяться бесплатно, ее можно будет прочесть в школьных и публичных библиотеках. Она стала частью большого исследовательского проекта, цель которого – патриотическое воспитание подрастающего поколения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеКрымская стратегическая наступательная операция - СправкаВ трагические периоды значение культуры возрастает еще больше – Путин
https://crimea.ria.ru/20240328/spektaklyu-krymskogo-teatra-ob-akterakh-podpolschikakh-ispolnyaetsya-polveka-1136083378.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне, история, литература, владимир бобков, подвиги героев, крым, новости крыма, симферополь
Группа "Сокол": кто предал крымских актеров-подпольщиков

В Крыму издали книгу о подпольной группе "Сокол" с фамилиями возможных предателей

14:58 16.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориал "Концлагерь Красный"
Мемориал Концлагерь Красный - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Крымские историки и краеведы попытались установить, кто 80 лет назад предал группу актеров-подпольщиков "Сокол". Неизвестные ранее документы и факты опубликованы в книге "Исполнив роли главные свои…", презентация которой прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.

Запутанный клубок истории

В публикациях на эту тему очень много путаницы, рассказал доктор исторических наук, заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков. Это связано с тем, что в Крыму действовало несколько групп под названием "Сокол".
"Была группа "Соколы" во главе с Гисаком Арабаджиевым, это 1943 год, группа, которая имела такое название уже в момент своей диверсионной деятельности. Эта группа погибла, и в советское время назвали имя предателя по фамилии Ящинин. Есть также группа "Сокол" разведчиков Черноморского флота, действовавшая в период оккупации", - рассказал он.
Театральная группа "Сокол" получила это название уже после войны. По словам Бобкова, некий Борис Ящинин работал вместе с подпольщиками в Крымском драмтеатре. Он был задержан в те же дни, что и участники группы "Сокол", но впоследствии отпущен органами СД.
"Он был абсолютно бездоказательно обвинен в том, что якобы сдал подпольщиков. Мы в своей книге доказываем, что это не так. Вот представьте, сколько было "Соколов" и Ящининых, это все, конечно, путало исследователей", - говорит историк.
Борис Ящинин – человек, которому в жизни выпало много испытаний, отметил Владимир Бобков. После войны его осудили по несправедливым обвинениям, но впоследствии реабилитировали.

Перевербованная советская разведчица или директор театра

Авторы книги Владимир Бобков и краевед Наталья Довгель изучали деятельность бывшей советской разведчицы, которая была оставлена для работы в подполье органами НКВД. Немецкая контрразведка очень быстро ее раскрыла и перевербовала. Она стала прототипом предательницы Марии Каблуковой в спектакле "Они были актерами".
"Мы называем имя перевербованной нацистами советской разведчицы Марии Яблоковой, которая <…> была использована фашистами в качестве подсадной во всех местах принудительного содержания на территории Симферополя. Когда она исчерпала эти свои агентские функции, то есть ее уже все заключенные знали, тогда ее освободили и устроили работать в театр. Но не к ней мы должны в данном случае предъявлять претензии", - продолжает Бобков.
В литературе очень часто упоминают материалы опубликованного несколько лет назад отчета, в котором упоминалось агентурное дело "Драматурги" и человек, на тот момент занимавший должность директора театра.
"Упоминалось имя директора театра Ледовского-Томского. Мы не делаем никаких выводов сами, но даем информацию, на основе которой читатель сам придет к правильным выводам", - заинтриговал Владимир Бобков.
Спектакль Они были актерами в Крымском драмтеатре им. Горького
28 марта, 10:2380 лет освобождения Крыма
Спектаклю крымского театра об актерах-подпольщиках исполняется полвека

Главная версия

Свою главную версию авторы исследования построили вокруг маленькой записочки, обнаруженной в архивном деле. Она относится к 1944 году.
"Там было написано имя некоего Н. Стрелкова, и было безапелляционно сказано, что именно он предал, - заметил Владимир Бобков. - Судьбу братьев Стрелковых мы расписываем в книге по полочкам. Мы не даем оценок и не называем никого предателем. Скажем так, это был человек, личность которого сыграла роль в раскрытии группы".
Один из братьев Стрелковых был партизаном и погиб задолго до описываемых событий. Его фамилия высечена на одном из партизанских памятников Крыма. Второй был подвергнут пыткам, после чего сотрудников театра начали арестовывать одного за другим. Он погиб в концлагере "Красный" вместе с подпольщиками театра.
Участь сотрудников театра из подпольной группы "Сокол" была решена фашистским режимом и стечением трагических обстоятельств, утверждают авторы. В приказах командующего 17-й немецкой армии Эрвина Йенеке было задекларировано уничтожение всей ранее выявленной, но на тот момент еще публично не раскрытой, советской агентурной сети.
"На крючке была большая часть подполья, и этот крючок использовали в последние месяцы. Поэтому именно в это время было наибольшее количество арестов. Все это сложилось вместе и привело к гибели. Ну а если хотите выяснить, как документы складываются в паззл, - читайте книжку", - подытожил Бобков
Книга "Исполнив роли главные свои…" будет распространяться бесплатно, ее можно будет прочесть в школьных и публичных библиотеках. Она стала частью большого исследовательского проекта, цель которого – патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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