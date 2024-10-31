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Армия России освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Армия России освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР

Военнослужащие подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T12:14

2024-10-31T12:14

2024-10-31T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.В среду российские силы освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.Накануне в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освободили город Селидово Донецкой Народной Республики. Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще три населенных пункта Измайловка в ДНР освобожденаВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости