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Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Инфографика
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Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря
Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T09:04
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инфографика
черное море
природа
праздники и памятные даты
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового океана. Черное море имеет максимальную глубину до 2210 метров и площадь до 432 квадратных километров, является домом для 270 видов водорослей и 2,5 тысяч видов морских животных.Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда Россия и еще пять причерноморских стран подписали Стратегический план действий по его реабилитации и защите. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник, по случаю которого РИА Новости Крым предлагает инфографику с самыми интересными черноморскими фактами.
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черное море, природа, праздники и памятные даты, экология, инфографика
Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря

К Международному Дню Черного моря – инфографика РИА Новости Крым

09:04 31.10.2024 (обновлено: 10:02 31.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового океана. Черное море имеет максимальную глубину до 2210 метров и площадь до 432 квадратных километров, является домом для 270 видов водорослей и 2,5 тысяч видов морских животных.
Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда Россия и еще пять причерноморских стран подписали Стратегический план действий по его реабилитации и защите. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник, по случаю которого РИА Новости Крым предлагает инфографику с самыми интересными черноморскими фактами.
Международный день Черного моряМеждународный день Черного моря
 
ИнфографикаЧерное мореПриродаПраздники и памятные датыЭкология
 
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