https://crimea.ria.ru/20241031/samoe-sinee-v-mire--interesnye-fakty-v-den-chernogo-morya-1141474466.html

Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря

Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Самое синее в мире – интересные факты в День Черного моря

Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T09:04

2024-10-31T09:04

2024-10-31T10:02

инфографика

черное море

природа

праздники и памятные даты

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Оно не только "самое синее в мире", но и одно из самых молодых на Земле, единственное сероводородное, в два раза более пресное, чем остальные воды мирового океана. Черное море имеет максимальную глубину до 2210 метров и площадь до 432 квадратных километров, является домом для 270 видов водорослей и 2,5 тысяч видов морских животных.Международный день Черного моря отмечается ежегодно 31 октября в память о дне 1996 года, когда Россия и еще пять причерноморских стран подписали Стратегический план действий по его реабилитации и защите. Тогда же было решено учредить сегодняшний экологический праздник, по случаю которого РИА Новости Крым предлагает инфографику с самыми интересными черноморскими фактами.

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, природа, праздники и памятные даты, экология, инфографика