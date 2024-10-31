В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов
В Госдуме приняли закон об увеличении штрафов за нарушение трудовых прав инвалидов
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ приняли закон, защищающий трудовые права граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.
"Согласно действующему законодательству, предприятия, имеющие штат сотрудников от 35 человек, обязаны выделять от 2 до 4% своих рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Принят закон, усиливающий ответственность для тех, кто не выделяет для них рабочие места или отказывает им в трудоустройстве в пределах квоты", - говорится в сообщении.
Штраф для нарушителей установлен в размере:
- —для должностных лиц — до 30 000,
- —для индивидуальных предпринимателей – до 50 000,
- —для юридических лиц – до 100 000 рублей.
По мнению парламентариев, эти изменения обеспечат инвалидам дополнительные гарантии права на труд и защитят их от безработицы.
29 октября президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства, заявил о недостаточной поддержке в регионах ветеранов СВО с инвалидностью. По его мнению, с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции сохраняется много проблем, работу в этом направлении необходимо усилить.
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