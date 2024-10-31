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В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов
В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов - РИА Новости Крым, 31.10.2024
В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов
В Государственной Думе РФ приняли закон, защищающий трудовые права граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T10:16
2024-10-31T10:16
инвалидность
государственная дума рф
закон и право
работа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ приняли закон, защищающий трудовые права граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.Штраф для нарушителей установлен в размере: По мнению парламентариев, эти изменения обеспечат инвалидам дополнительные гарантии права на труд и защитят их от безработицы.29 октября президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства, заявил о недостаточной поддержке в регионах ветеранов СВО с инвалидностью. По его мнению, с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции сохраняется много проблем, работу в этом направлении необходимо усилить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы начислят надбавкиВ Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – БастрыкинВ Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому
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РИА Новости Крым
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96
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инвалидность, государственная дума рф, закон и право, работа, новости, общество
В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов

В Госдуме приняли закон об увеличении штрафов за нарушение трудовых прав инвалидов

10:16 31.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ приняли закон, защищающий трудовые права граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.
"Согласно действующему законодательству, предприятия, имеющие штат сотрудников от 35 человек, обязаны выделять от 2 до 4% своих рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Принят закон, усиливающий ответственность для тех, кто не выделяет для них рабочие места или отказывает им в трудоустройстве в пределах квоты", - говорится в сообщении.
Штраф для нарушителей установлен в размере:
  • для должностных лиц — до 30 000,
  • для индивидуальных предпринимателей – до 50 000,
  • для юридических лиц – до 100 000 рублей.
По мнению парламентариев, эти изменения обеспечат инвалидам дополнительные гарантии права на труд и защитят их от безработицы.
29 октября президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства, заявил о недостаточной поддержке в регионах ветеранов СВО с инвалидностью. По его мнению, с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции сохраняется много проблем, работу в этом направлении необходимо усилить.
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ИнвалидностьГосударственная Дума РФЗакон и правоработаНовостиОбщество
 
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