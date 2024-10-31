https://crimea.ria.ru/20241031/v-rossii-uzhestochili-shtrafy-za-otkaz-v-trudoustroystve-invalidov-1141496616.html

В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов

В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов - РИА Новости Крым, 31.10.2024

В России ужесточили штрафы за отказ в трудоустройстве инвалидов

В Государственной Думе РФ приняли закон, защищающий трудовые права граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T10:16

2024-10-31T10:16

2024-10-31T10:16

инвалидность

государственная дума рф

закон и право

работа

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Государственной Думе РФ приняли закон, защищающий трудовые права граждан с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.Штраф для нарушителей установлен в размере: По мнению парламентариев, эти изменения обеспечат инвалидам дополнительные гарантии права на труд и защитят их от безработицы.29 октября президент России Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства, заявил о недостаточной поддержке в регионах ветеранов СВО с инвалидностью. По его мнению, с трудоустройством ставших инвалидами участников специальной военной операции сохраняется много проблем, работу в этом направлении необходимо усилить.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы начислят надбавкиВ Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – БастрыкинВ Крыму пожилым и инвалидам организуют долговременный уход на дому

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвалидность, государственная дума рф, закон и право, работа, новости, общество