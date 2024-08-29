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В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин
В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин - РИА Новости Крым, 29.08.2024
В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям-инвалидам в... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T12:26
2024-08-29T12:26
2024-08-29T12:26
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям-инвалидам в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным СК, в СМИ сообщается о непринятии мер для получения квалифицированной медицинской помощи тяжелобольными детьми и детьми-инвалидами с паллиативным статусом в Севастополе.Кроме того, в городе не предоставляются льготные услуги по перевозке указанной категории детей, добавили в ведомстве.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрею Быкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - уточнили в ведомстве.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту необеспечения жизненно важными лекарством 15-летней девочки в Крыму. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту начали процессуальную проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковЖительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаМладенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, севастополь, новости крыма, дети, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе
В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин
СК проводит проверку по факту неполучения медпомощи детьми-инвалидами в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям-инвалидам в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СК, в СМИ сообщается о непринятии мер для получения квалифицированной медицинской помощи тяжелобольными детьми и детьми-инвалидами с паллиативным статусом в Севастополе.
"Осмотры и лечение несовершеннолетних на дому не проводятся, отсутствуют специализированное оборудование и места в палатах профильных отделений, жизненно необходимые лекарственные препараты и смеси для питания выдаются только после многочисленных обращений", - сказано в сообщении.
Кроме того, в городе не предоставляются льготные услуги по перевозке указанной категории детей, добавили в ведомстве.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрею Быкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - уточнили в ведомстве.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту необеспечения жизненно важными лекарством
15-летней девочки в Крыму. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту начали процессуальную проверку.
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