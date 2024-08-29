https://crimea.ria.ru/20240829/v-sevastopole-deti-invalidy-ne-poluchayut-neobkhodimuyu-pomosch--bastrykin-1139967944.html

В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин

В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин - РИА Новости Крым, 29.08.2024

В Севастополе дети-инвалиды не получают необходимую помощь – Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям-инвалидам в... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T12:26

2024-08-29T12:26

2024-08-29T12:26

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи детям-инвалидам в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным СК, в СМИ сообщается о непринятии мер для получения квалифицированной медицинской помощи тяжелобольными детьми и детьми-инвалидами с паллиативным статусом в Севастополе.Кроме того, в городе не предоставляются льготные услуги по перевозке указанной категории детей, добавили в ведомстве.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Андрею Быкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", - уточнили в ведомстве.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту необеспечения жизненно важными лекарством 15-летней девочки в Крыму. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту начали процессуальную проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым поступят жизненно важные лекарства для льготниковЖительница Крыма не получает жизненно-важных лекарств – идет проверкаМладенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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