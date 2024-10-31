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Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБ - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБ
Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБ - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБ
В Екатеринбурге задержали членов преступной группы, которые похитили двоих подростков и вымогали за них деньги у их родственников. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T11:06
2024-10-31T11:06
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
уральский федеральный округ
дети
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге задержали членов преступной группы, которые похитили двоих подростков и вымогали за них деньги у их родственников. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.В июле члены банды совершили вооруженное нападение на двух подростков. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, злоумышленники похитили детей и под угрозой расправы вымогали у их семей деньги. Жизни несовершеннолетних похитители оценивали в 300 тысяч рублей за каждого.Возбуждено уголовное дело. Один из членов ОПГ признался в преступлениях."Я напал на двух детей, попытался обвинить их в незаконном обороте наркотических средств. Задержал их дома, занимался вымогательством, забрал у них два телефона, в последующем получил денежные средства на банковскую карту в размере 30 тысяч рублей. (Вымогал - ред.) 300 тысяч за каждого", – говорит один из задержанных.Ранее в Крыму задержали и отправили под суд четверых граждан, обвиняемых в похищении подростка и вымогательстве. По данным следствия, в феврале 2024 года сообщники в состоянии наркотического опьянения хотели приобрести дополнительную дозу и решили привлечь к этому их знакомого 17-летнего подростка. Юноша им отказал, после чего подельники затолкали студента в машину, угрожали ему пистолетом и избили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уральский федеральный округ, дети, происшествия, новости
Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБ

На Урале ФСБ задержала членов банды за похищение детей и вымогательство

11:06 31.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге задержали членов преступной группы, которые похитили двоих подростков и вымогали за них деньги у их родственников. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.
"Управлением ФСБ России по Свердловской области пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на организации разбойных нападений в отношении жителей Екатеринбурга, совершаемых общеопасным способом", – говорится в сообщении.
В июле члены банды совершили вооруженное нападение на двух подростков. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, злоумышленники похитили детей и под угрозой расправы вымогали у их семей деньги. Жизни несовершеннолетних похитители оценивали в 300 тысяч рублей за каждого.
Возбуждено уголовное дело. Один из членов ОПГ признался в преступлениях.
"Я напал на двух детей, попытался обвинить их в незаконном обороте наркотических средств. Задержал их дома, занимался вымогательством, забрал у них два телефона, в последующем получил денежные средства на банковскую карту в размере 30 тысяч рублей. (Вымогал - ред.) 300 тысяч за каждого", – говорит один из задержанных.
Ранее в Крыму задержали и отправили под суд четверых граждан, обвиняемых в похищении подростка и вымогательстве. По данным следствия, в феврале 2024 года сообщники в состоянии наркотического опьянения хотели приобрести дополнительную дозу и решили привлечь к этому их знакомого 17-летнего подростка. Юноша им отказал, после чего подельники затолкали студента в машину, угрожали ему пистолетом и избили.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Уральский федеральный округдетиПроисшествияНовости
 
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