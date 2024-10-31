https://crimea.ria.ru/20241031/chleny-opg-pokhischali-detey-i-trebovali-za-nikh-dengi--ikh-zaderzhala-fsb-1141497454.html

Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБ

Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБ - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Члены ОПГ похищали детей и требовали за них деньги – их задержала ФСБ

В Екатеринбурге задержали членов преступной группы, которые похитили двоих подростков и вымогали за них деньги у их родственников. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T11:06

2024-10-31T11:06

2024-10-31T11:06

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Екатеринбурге задержали членов преступной группы, которые похитили двоих подростков и вымогали за них деньги у их родственников. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.В июле члены банды совершили вооруженное нападение на двух подростков. Угрожая предметом, похожим на пистолет Макарова, злоумышленники похитили детей и под угрозой расправы вымогали у их семей деньги. Жизни несовершеннолетних похитители оценивали в 300 тысяч рублей за каждого.Возбуждено уголовное дело. Один из членов ОПГ признался в преступлениях."Я напал на двух детей, попытался обвинить их в незаконном обороте наркотических средств. Задержал их дома, занимался вымогательством, забрал у них два телефона, в последующем получил денежные средства на банковскую карту в размере 30 тысяч рублей. (Вымогал - ред.) 300 тысяч за каждого", – говорит один из задержанных.Ранее в Крыму задержали и отправили под суд четверых граждан, обвиняемых в похищении подростка и вымогательстве. По данным следствия, в феврале 2024 года сообщники в состоянии наркотического опьянения хотели приобрести дополнительную дозу и решили привлечь к этому их знакомого 17-летнего подростка. Юноша им отказал, после чего подельники затолкали студента в машину, угрожали ему пистолетом и избили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уральский федеральный округ, дети, происшествия, новости