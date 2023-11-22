https://crimea.ria.ru/20231122/v-krymu-razyskivayut-sbezhavshego-amurskogo-tigra-1132968179.html

В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра

В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра - РИА Новости Крым, 22.11.2023

В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра

В дикой природе Крыма замечен амурский тигр. О его розыске объявило Южное межрегиональное управление Росприроднадзора. РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T11:52

2023-11-22T11:52

2023-11-22T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В дикой природе Крыма замечен амурский тигр. О его розыске объявило Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.По информации ведомства, для амурского тигра Крым не является естественным природным ареалом обитания. Поэтому предполагают, что животное ранее проживало в условиях неволи и по какой-то причине оказалось в дикой природе.Росприроднадзор напоминает, что амурский тигр занесен в Красную книгу Российской Федерации.При этом Управлением получено соответствующее разрешение на отлов краснокнижного животного и его передачу на временное содержание. Любую информацию о местонахождении дикого животного просят срочно сообщить в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видеоИз Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорСбор каких грибов и растений в Крыму может привести в тюрьму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, новости крыма, животные, амурский тигр, крым, природа, происшествия