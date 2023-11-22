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В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра
В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра
В дикой природе Крыма замечен амурский тигр. О его розыске объявило Южное межрегиональное управление Росприроднадзора. РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T11:52
2023-11-22T11:52
2023-11-22T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В дикой природе Крыма замечен амурский тигр. О его розыске объявило Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.По информации ведомства, для амурского тигра Крым не является естественным природным ареалом обитания. Поэтому предполагают, что животное ранее проживало в условиях неволи и по какой-то причине оказалось в дикой природе.Росприроднадзор напоминает, что амурский тигр занесен в Красную книгу Российской Федерации.При этом Управлением получено соответствующее разрешение на отлов краснокнижного животного и его передачу на временное содержание. Любую информацию о местонахождении дикого животного просят срочно сообщить в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видеоИз Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорСбор каких грибов и растений в Крыму может привести в тюрьму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, новости крыма, животные, амурский тигр, крым, природа, происшествия
В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра
В Крыму ищут сбежавшего амурского тигра
11:52 22.11.2023 (обновлено: 12:02 22.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. В дикой природе Крыма замечен амурский тигр. О его розыске объявило Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.
"В адрес Южного межрегионального управления Росприроднадзора поступили материалы, свидетельствующие, что на территории Республики Крым был замечен краснокнижный тигр", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, для амурского тигра Крым не является естественным природным ареалом обитания. Поэтому предполагают, что животное ранее проживало в условиях неволи и по какой-то причине оказалось в дикой природе.
Росприроднадзор напоминает, что амурский тигр занесен в Красную книгу Российской Федерации.
"Добывание и отлов дикого животного запрещены. За незаконную добычу краснокнижного животного грозит уголовная ответственность", – уточняют в ведомстве.
При этом Управлением получено соответствующее разрешение на отлов краснокнижного животного и его передачу на временное содержание. Любую информацию о местонахождении дикого животного просят срочно сообщить в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора.
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