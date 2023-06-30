https://crimea.ria.ru/20230630/kak-v-krymu-spasayut-krasnoknizhnykh-grifov-i-belogolovykh-sipov---video-1129628967.html

Как в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видео

Как в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видео - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Как в Крыму спасают краснокнижных грифов и белоголовых сипов - видео

Сотрудники Алуштинского лесоохотничьего хозяйства подкармливают белоголовых сипов и черных грифов, внесенных в Красную книгу РФ. Летом кормовая база этих... РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T17:45

2023-06-30T17:45

2023-06-30T17:45

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виктор денисюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Сотрудники Алуштинского лесоохотничьего хозяйства подкармливают белоголовых сипов и черных грифов, внесенных в Красную книгу РФ. Летом кормовая база этих птиц-падальщиков оскудевает, и для поддержки популяции их подкармливают отходами мясного производства, объяснила РИА Новости Крым министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.По результатам государственного мониторинга, поголовье черных грифов в Крыму на данный момент составляет всего около 50 особей, сипа белоголового – около 100. Задача экологов – не допустить снижения популяции. С каждым годом на кормовые площадки прилетает все больше редких птиц, рассказал директор Алуштинского лесоохотничьего хозяйства Виктор Денисюк.Подкармливают редких падальщиков отходами от производства мясоколбасных изделий: курицей, свининой, говядиной, ливером. Кормовые площадки находятся высоко в горах, куда редко заходят туристы, на каждой из них выкладывают около 250 кг мясных отходов.Черный гриф – одна из самых крупных птиц Крыма, длина тела которой составляет до 110 см, размах крыльев – около 2,5 -3 м. Эти птицы видят в семь раз лучше человека, взрослая особь может увидеть добычу на расстоянии до 2 км.Длина тела сипа белоголового порой соответствует росту маленького ребенка, размах его крыльев может достигать 269 см. Сип с трудом поднимается в воздух с ровной поверхности, поэтому часто использует для этого горные уступы.Ранее экологи рассказали РИА Новости Крым, как можно спасти выбросившихся на берег дельфинов. В этом году число таких случаев сократилось, однако статистика все еще остается настораживающей.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС"Крымские Мальдивы": когда коса Беляус получит охранный статусЗаказник "Караньский" в Севастополе очистили от свалки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, алушта, виктор денисюк, экология, ольга славгородская, красная книга крыма, красная книга россии, природа, видео, видео