https://crimea.ria.ru/20230625/delfin-na-beregu-pochemu-oni-vybrasyvayutsya-i-chto-delat-1129613825.html

Дельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать

Дельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Дельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать

В этом году число случаев выбросов черноморских дельфинов на побережье сократилось, однако статистика все еще остается настораживающей. Что заставляет... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T19:15

2023-06-25T19:15

2023-06-25T19:15

крым

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общество

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экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В этом году число случаев выбросов черноморских дельфинов на побережье сократилось, однако статистика все еще остается настораживающей. Что заставляет млекопитающих выбрасываться, как им помочь и нужно ли это делать в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала куратор волонтеров Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" Елена Коновалова.Печальная статистикаВсе три вида черноморских дельфинов – афалина, белобочка и азовка – занесены в Красную книгу Крыма, а это говорит о том, что их популяции находятся на грани исчезновения. При этом только за последние пять лет волонтеры зафиксировали почти 2,5 тысячи выбросов этих животных, их них 88 раз дельфины были живыми.Нужно ли спасать дельфинов на берегуПо словам волонтера, весна и лето – самые "горячие" сезоны, когда количество сообщений о выбросах увеличивается в разы, звонки поступают ежедневно. При этом часто люди пытаются предпринять самостоятельные действия по спасению дельфинов. Этого лучше не делать.Она советует оградить дельфина от контакта с людьми, чтобы не вызывать у животного дополнительный стресс, и обратиться к специалистам, позвонив на горячую линию +7 978 032 68 52. На место приедут волонтеры и при необходимости окажут животному квалифицированную помощь в любую погоду и время года. А вот полноценного стационара для дельфинов в Крыму пока нет, хотя "Безмятежное Море" стремится к его созданию.Читайте также на РИА Новости Крым :Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорЗапретят ли дельфинарии и зоопарки в России – МинприродыНа каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении

https://crimea.ria.ru/20210615/Vybroshennogo-na-melkovode-delfinenka-spasli-v-Sevastopole---video-1119686513.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, черное море, мнения, дельфины , экология, незаконный лов рыбы, новости крыма, совет эксперта