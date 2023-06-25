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Дельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Дельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать
Дельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Дельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать
В этом году число случаев выбросов черноморских дельфинов на побережье сократилось, однако статистика все еще остается настораживающей. Что заставляет... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T19:15
2023-06-25T19:15
крым
радио "спутник в крыму"
общество
черное море
мнения
дельфины
экология
незаконный лов рыбы
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В этом году число случаев выбросов черноморских дельфинов на побережье сократилось, однако статистика все еще остается настораживающей. Что заставляет млекопитающих выбрасываться, как им помочь и нужно ли это делать в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала куратор волонтеров Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" Елена Коновалова.Печальная статистикаВсе три вида черноморских дельфинов – афалина, белобочка и азовка – занесены в Красную книгу Крыма, а это говорит о том, что их популяции находятся на грани исчезновения. При этом только за последние пять лет волонтеры зафиксировали почти 2,5 тысячи выбросов этих животных, их них 88 раз дельфины были живыми.Нужно ли спасать дельфинов на берегуПо словам волонтера, весна и лето – самые "горячие" сезоны, когда количество сообщений о выбросах увеличивается в разы, звонки поступают ежедневно. При этом часто люди пытаются предпринять самостоятельные действия по спасению дельфинов. Этого лучше не делать.Она советует оградить дельфина от контакта с людьми, чтобы не вызывать у животного дополнительный стресс, и обратиться к специалистам, позвонив на горячую линию +7 978 032 68 52. На место приедут волонтеры и при необходимости окажут животному квалифицированную помощь в любую погоду и время года. А вот полноценного стационара для дельфинов в Крыму пока нет, хотя "Безмятежное Море" стремится к его созданию.Читайте также на РИА Новости Крым :Из Крыма незаконно продали афалину – делом занялся РосприроднадзорЗапретят ли дельфинарии и зоопарки в России – МинприродыНа каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении
https://crimea.ria.ru/20210615/Vybroshennogo-na-melkovode-delfinenka-spasli-v-Sevastopole---video-1119686513.html
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крым, общество, черное море, мнения, дельфины , экология, незаконный лов рыбы, новости крыма, совет эксперта
Дельфин на берегу: почему они выбрасываются и что делать

Волонтер Коновалова научила правильно спасть дельфинов

19:15 25.06.2023
 
© Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по РКДельфин-белобочка, которого удалось спасти у берегов Керчи
Дельфин-белобочка, которого удалось спасти у берегов Керчи
© Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В этом году число случаев выбросов черноморских дельфинов на побережье сократилось, однако статистика все еще остается настораживающей. Что заставляет млекопитающих выбрасываться, как им помочь и нужно ли это делать в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала куратор волонтеров Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное Море" Елена Коновалова.

Печальная статистика

Все три вида черноморских дельфинов – афалина, белобочка и азовка – занесены в Красную книгу Крыма, а это говорит о том, что их популяции находятся на грани исчезновения. При этом только за последние пять лет волонтеры зафиксировали почти 2,5 тысячи выбросов этих животных, их них 88 раз дельфины были живыми.
"Бывают случаи, когда выбрасываются живые дельфины или же на берег выносит мертвых. Ни разу за всю свою деятельность мы не обнаружили на берегу здорового дельфина. Причины – оружия рыболовного промысла либо тяжелые заболевания, инфекции. Все это волонтеры определяют на месте. Но в этом году мы фиксируем меньше случаев выбросов. В прошлом их было очень много, что связывали с инфекцией", - говорит Коновалова.

Нужно ли спасать дельфинов на берегу

По словам волонтера, весна и лето – самые "горячие" сезоны, когда количество сообщений о выбросах увеличивается в разы, звонки поступают ежедневно. При этом часто люди пытаются предпринять самостоятельные действия по спасению дельфинов. Этого лучше не делать.
"Если дельфин находится на мелководье и просто дрейфует на волнах, значит, он болен, не в состоянии самостоятельно передвигаться и приплывает к берегу, чтобы отдохнуть. Они не сбиваются с пути, не укачиваются на волнах. Но люди часто думают, что в таком случае нужно помочь, вытолкнув его на глубину. Это только вредит животному и ускоряет его возможную гибель", - поясняет эксперт.
Она советует оградить дельфина от контакта с людьми, чтобы не вызывать у животного дополнительный стресс, и обратиться к специалистам, позвонив на горячую линию +7 978 032 68 52. На место приедут волонтеры и при необходимости окажут животному квалифицированную помощь в любую погоду и время года. А вот полноценного стационара для дельфинов в Крыму пока нет, хотя "Безмятежное Море" стремится к его созданию.
Дельфины
15 июня 2021, 20:45
Выброшенного на мелководье дельфиненка спасли в Севастополе - видео
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