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На каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении

На каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении - РИА Новости Крым, 23.07.2022

На каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении

Каталог особей черноморской афалины создали ученые-биологи Крыма. Об этом рассказала младший научный сотрудник Карадагской научной станции им. Вяземского Ирина... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-24T08:51

2022-07-24T08:51

2022-07-23T17:21

наука и технологии

крым

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Каталог особей черноморской афалины создали ученые-биологи Крыма. Об этом рассказала младший научный сотрудник Карадагской научной станции им. Вяземского Ирина Логоминова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Логоминовой, научные сотрудники Карадагской станции изучают прибрежную акваторию Крыма вот уже десять лет. За это время специалисты выделили стационарные точки и ежегодно отслеживают динамику изменений на этих территориях.Кроме того, ученым удалось получить полное представление о распределении и социальной структуре популяции черноморской афалины в прибрежной акватории Крыма. Для этого они впервые применили акустический метод мониторинга водной среды для наблюдения за китообразными, поделилась биолог.Изучив третью категорию сигналов, ученым удалось создать уникальную базу всех особей, обитающих в прибрежной акватории Крыма."Автографы уникальны для каждого животного. Афалины используют его для идентификации. То есть, заходя в акваторию моря, дельфины называют себя. Например, если в акватории находится одна группа и заходит другая, они начинают пересвистываться и таким образом понимают, кто где находится. С помощью этих свистов они держат связь на десятки километров под водой", – пояснила Логоминова.Кроме того, крымские ученые получили представление о сообществах дельфинов, которые распределены вдоль побережья Крыма, могут наблюдать за их перемещением и в последующие годы смогут анализировать изменения в численности их популяции, уточнила ученый.Где в Крыму увидеть дельфинов в родной среде >>По мнению ее коллеги, научного сотрудника станции Александра Агафонова, получить подробные данные о количестве дельфинов в Черном море и их состоянии смогли после длительного перерыва в изучении китообразных обитателей региона."Мы гордимся тем, что возродили исследования черноморских дельфинов в естественной среде, начиная с конца 2013 – начала 2014 года. Такие планомерные исследования проводились в 1970-1980 гг., а потом, в 1990-2000 гг., практически прекратились. Поэтому сейчас, когда мы начинаем сравнивать нынешнее состояние с чем-то…20 лет никакой информации не было вообще", – рассказал он.Ранее эксперт озвучила главные угрозы для крымских дельфинов.

https://crimea.ria.ru/20200822/O-cheloveke-i-delfine-Ya-ne-smogu-bez-nego-on-bez-menya-1118645217.html

https://crimea.ria.ru/20220613/peresekaya-krymskiy-most-chto-vstrechaet-turista-pervym-1123453807.html

крым

черное море

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наука и технологии, крым, черное море