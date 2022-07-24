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На каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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На каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении
На каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении - РИА Новости Крым, 23.07.2022
На каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении
Каталог особей черноморской афалины создали ученые-биологи Крыма. Об этом рассказала младший научный сотрудник Карадагской научной станции им. Вяземского Ирина... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-24T08:51
2022-07-23T17:21
наука и технологии
крым
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Каталог особей черноморской афалины создали ученые-биологи Крыма. Об этом рассказала младший научный сотрудник Карадагской научной станции им. Вяземского Ирина Логоминова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Логоминовой, научные сотрудники Карадагской станции изучают прибрежную акваторию Крыма вот уже десять лет. За это время специалисты выделили стационарные точки и ежегодно отслеживают динамику изменений на этих территориях.Кроме того, ученым удалось получить полное представление о распределении и социальной структуре популяции черноморской афалины в прибрежной акватории Крыма. Для этого они впервые применили акустический метод мониторинга водной среды для наблюдения за китообразными, поделилась биолог.Изучив третью категорию сигналов, ученым удалось создать уникальную базу всех особей, обитающих в прибрежной акватории Крыма."Автографы уникальны для каждого животного. Афалины используют его для идентификации. То есть, заходя в акваторию моря, дельфины называют себя. Например, если в акватории находится одна группа и заходит другая, они начинают пересвистываться и таким образом понимают, кто где находится. С помощью этих свистов они держат связь на десятки километров под водой", – пояснила Логоминова.Кроме того, крымские ученые получили представление о сообществах дельфинов, которые распределены вдоль побережья Крыма, могут наблюдать за их перемещением и в последующие годы смогут анализировать изменения в численности их популяции, уточнила ученый.Где в Крыму увидеть дельфинов в родной среде &gt;&gt;По мнению ее коллеги, научного сотрудника станции Александра Агафонова, получить подробные данные о количестве дельфинов в Черном море и их состоянии смогли после длительного перерыва в изучении китообразных обитателей региона."Мы гордимся тем, что возродили исследования черноморских дельфинов в естественной среде, начиная с конца 2013 – начала 2014 года. Такие планомерные исследования проводились в 1970-1980 гг., а потом, в 1990-2000 гг., практически прекратились. Поэтому сейчас, когда мы начинаем сравнивать нынешнее состояние с чем-то…20 лет никакой информации не было вообще", – рассказал он.Ранее эксперт озвучила главные угрозы для крымских дельфинов.
https://crimea.ria.ru/20200822/O-cheloveke-i-delfine-Ya-ne-smogu-bez-nego-on-bez-menya-1118645217.html
https://crimea.ria.ru/20220613/peresekaya-krymskiy-most-chto-vstrechaet-turista-pervym-1123453807.html
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наука и технологии, крым, черное море
На каком языке общаются дельфины и как это помогает в их изучении

Ученый-биолог Логоминова: афалины используют уникальные сигналы для самоидентификации

08:51 24.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Виктория ИвановаДельфины Яна и Яша в дельфинарии Карадагской научной станции
Дельфины Яна и Яша в дельфинарии Карадагской научной станции - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© РИА Новости Крым . Виктория Иванова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Каталог особей черноморской афалины создали ученые-биологи Крыма. Об этом рассказала младший научный сотрудник Карадагской научной станции им. Вяземского Ирина Логоминова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Логоминовой, научные сотрудники Карадагской станции изучают прибрежную акваторию Крыма вот уже десять лет. За это время специалисты выделили стационарные точки и ежегодно отслеживают динамику изменений на этих территориях.
Кроме того, ученым удалось получить полное представление о распределении и социальной структуре популяции черноморской афалины в прибрежной акватории Крыма. Для этого они впервые применили акустический метод мониторинга водной среды для наблюдения за китообразными, поделилась биолог.
Логоминова рассказала, что афалины общаются между собой с помощью сигналов трех категорий. Для ориентации и охоты под водой они используют эхо-локацию, за коммуникацию между особями отвечают импульсно-тональные сигналы, а за самоидентификацию – афтографы-свисты.
Изучив третью категорию сигналов, ученым удалось создать уникальную базу всех особей, обитающих в прибрежной акватории Крыма.
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"Автографы уникальны для каждого животного. Афалины используют его для идентификации. То есть, заходя в акваторию моря, дельфины называют себя. Например, если в акватории находится одна группа и заходит другая, они начинают пересвистываться и таким образом понимают, кто где находится. С помощью этих свистов они держат связь на десятки километров под водой", – пояснила Логоминова.
Кроме того, крымские ученые получили представление о сообществах дельфинов, которые распределены вдоль побережья Крыма, могут наблюдать за их перемещением и в последующие годы смогут анализировать изменения в численности их популяции, уточнила ученый.
Где в Крыму увидеть дельфинов в родной среде >>
По мнению ее коллеги, научного сотрудника станции Александра Агафонова, получить подробные данные о количестве дельфинов в Черном море и их состоянии смогли после длительного перерыва в изучении китообразных обитателей региона.
"Мы гордимся тем, что возродили исследования черноморских дельфинов в естественной среде, начиная с конца 2013 – начала 2014 года. Такие планомерные исследования проводились в 1970-1980 гг., а потом, в 1990-2000 гг., практически прекратились. Поэтому сейчас, когда мы начинаем сравнивать нынешнее состояние с чем-то…20 лет никакой информации не было вообще", – рассказал он.
Ранее эксперт озвучила главные угрозы для крымских дельфинов.
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