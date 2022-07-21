Биолог назвала главные угрозы для крымских дельфинов
Ученый-биолог Логоминова назвала основные угрозы снижения популяции черноморских дельфинов
© Фото Анастасии КоростелевойДельфины в Черном море
© Фото Анастасии Коростелевой
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Популяция черноморских дельфинов находится в угнетенном состоянии. Несмотря на то, что китообразные включены в Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым, они не защищены должным образом. Об этом заявила младший научный сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Логоминова напомнила, что в Черном море обитают три вида китообразных – черноморская афалина, дельфин-белобочка и морская свинья или азовка. Действия человека по отлову китообразных в XX веке существенно подорвала численность популяции, она не восстановлена до сих пор, утверждает специалист.
"Мы видим, что на сегодняшний день наши дельфины находятся в угнетенном состоянии. И несмотря на то, что эти виды внесены в Красную книгу Российской Федерации и Крыма, а также международные охранные списки, им не обеспечена полная защита и по факту они не охраняются должным образом", – рассказала она.
Эксперт выделила четыре фактора, которые угрожают всем трем видам черноморских китообразных сегодня: рыболовство, антропогенное загрязнение вод Черного моря, шумовое воздействие в результате сезонного морского туризма и браконьерский отлов.
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Так, рыболовство приводит к непосредственной гибели дельфинов в траловых и жаберных сетях, а также к оскудению их кормовой базы.
"С рыболовством связывают гибель в сетях – траловых и жаберных. При этом жаберные – самые смертоносные для всех трех видов. Помимо того, интенсивность рыболовства привела к оскудению кормовой базы, а когда дельфин не получает должного питания и переходит на несвойственные виды рыб, происходит падение его иммунитета и ослабление организма. Тогда он подвержен инфекционным заболеваниям", – рассказала она.
Другая проблема – загрязнение вод Черного моря из-за отсутствия эффективных очистных сооружений. Логоминова напомнила, что в 90-х попадание сточных и канализационных вод в Черное море привело к появлению опасной для китообразных морбилливирусной инфекции.
"В первую очередь экологам и журналистам нужно поднимать проблемы благосостояния и благополучия Черного моря. Наше побережье – курортная часть Крыма и, к сожалению, здесь не все хорошо с очистными сооружениями", – констатирует она.
Еще один фактор, который приводит к угнетению черноморских дельфинов, – шумовое воздействие и беспокойство, связанное с интенсивным сезонным морским туризмом, рассказала специалист. Но все же главной угрозой остается незаконный оборот краснокнижной черноморской афалины.
Логоминова напомнила, что отлов этого вида дельфинов был запрещен в 2000 году, однако проблема существует по сей день. По ее словам, 90% содержащихся в коммерческих дельфинариях Крыма афалин не соответствуют своим документам.
"Отлов черноморской афалины запрещен с 2000-х годов, но, к сожалению, документы прошлых лет, 1980-1990-х гг., по-прежнему существуют на руках владельцев дельфинариев. Вместе с сотрудниками таможенной службы и пограничного управления мы участвуем в проверках и, например, видим документы на животное, которое было отловлено в 1989, 1995 или 2000 году, а по факту – это молодое животное 3-5 лет. Доказать что-либо нам, ученым, практически невозможно. А если наши заключения и принимаются в работу, то потом мы сталкиваемся с различными трудностями", – отметила эксперт.
По мнению Логоминовой, исключить незаконный отлов дельфинов можно только при совместной работе всех государственный профилированных ведомств и их заинтересованности в приведении документов в надлежащий вид.
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