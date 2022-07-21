https://crimea.ria.ru/20220721/biolog-nazvala-glavnye-ugrozy-dlya-krymskikh-delfinov-1123921346.html

Биолог назвала главные угрозы для крымских дельфинов

Биолог назвала главные угрозы для крымских дельфинов - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Биолог назвала главные угрозы для крымских дельфинов

Популяция черноморских дельфинов находится в угнетенном состоянии. Несмотря на то, что китообразные включены в Красную книгу Российской Федерации и Республики... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T18:36

2022-07-21T18:36

2022-07-21T18:36

экология

крым

мнения

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Популяция черноморских дельфинов находится в угнетенном состоянии. Несмотря на то, что китообразные включены в Красную книгу Российской Федерации и Республики Крым, они не защищены должным образом. Об этом заявила младший научный сотрудник Карадагской научной станции Ирина Логоминова на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Логоминова напомнила, что в Черном море обитают три вида китообразных – черноморская афалина, дельфин-белобочка и морская свинья или азовка. Действия человека по отлову китообразных в XX веке существенно подорвала численность популяции, она не восстановлена до сих пор, утверждает специалист.Эксперт выделила четыре фактора, которые угрожают всем трем видам черноморских китообразных сегодня: рыболовство, антропогенное загрязнение вод Черного моря, шумовое воздействие в результате сезонного морского туризма и браконьерский отлов.Так, рыболовство приводит к непосредственной гибели дельфинов в траловых и жаберных сетях, а также к оскудению их кормовой базы."С рыболовством связывают гибель в сетях – траловых и жаберных. При этом жаберные – самые смертоносные для всех трех видов. Помимо того, интенсивность рыболовства привела к оскудению кормовой базы, а когда дельфин не получает должного питания и переходит на несвойственные виды рыб, происходит падение его иммунитета и ослабление организма. Тогда он подвержен инфекционным заболеваниям", – рассказала она.Для спасения дельфинов рыбалку в Черном море предложили ограничить >>Другая проблема – загрязнение вод Черного моря из-за отсутствия эффективных очистных сооружений. Логоминова напомнила, что в 90-х попадание сточных и канализационных вод в Черное море привело к появлению опасной для китообразных морбилливирусной инфекции."В первую очередь экологам и журналистам нужно поднимать проблемы благосостояния и благополучия Черного моря. Наше побережье – курортная часть Крыма и, к сожалению, здесь не все хорошо с очистными сооружениями", – констатирует она.Где в Крыму увидеть дельфинов в родной среде >>Еще один фактор, который приводит к угнетению черноморских дельфинов, – шумовое воздействие и беспокойство, связанное с интенсивным сезонным морским туризмом, рассказала специалист. Но все же главной угрозой остается незаконный оборот краснокнижной черноморской афалины.Логоминова напомнила, что отлов этого вида дельфинов был запрещен в 2000 году, однако проблема существует по сей день. По ее словам, 90% содержащихся в коммерческих дельфинариях Крыма афалин не соответствуют своим документам.По мнению Логоминовой, исключить незаконный отлов дельфинов можно только при совместной работе всех государственный профилированных ведомств и их заинтересованности в приведении документов в надлежащий вид.Ранее научный сотрудник Карадагской научной станции Агафонов объяснил, почему выброс дельфинов на берег Черного моря нельзя считать массовым.

https://crimea.ria.ru/20200822/O-cheloveke-i-delfine-Ya-ne-smogu-bez-nego-on-bez-menya-1118645217.html

https://crimea.ria.ru/20210828/u-krasnoknizhnykh-delfinov-v-nevole-rodilis-deti-1120671878.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, крым, мнения, черное море