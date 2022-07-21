https://crimea.ria.ru/20220721/massovogo-vybrosa-delfinov-na-bereg-kryma-net--uchenyy-1123918937.html

Массового выброса дельфинов на берег Крыма нет – ученый

Массового выброса дельфинов на берег Крыма нет – ученый - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Массового выброса дельфинов на берег Крыма нет – ученый

Выброс дельфинов на берег Черного моря не является массовым и считается естественным процессом: дельфины умирают, как и все живые существа. Такое мнение выразил РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T16:22

2022-07-21T16:22

2022-07-21T16:22

крым

экология

черное море

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Выброс дельфинов на берег Черного моря не является массовым и считается естественным процессом: дельфины умирают, как и все живые существа. Такое мнение выразил научный сотрудник Карадагской научной станции Александр Агафонов в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам ученого, специалисты Карадагской научной станции единственные в России специализируются на черноморских дельфинах и имеют полное представление об их численности и состоянии. По данным их исследований, в Черном море обитает не более тысячи дельфинов вида афалина."В 2013-2014 годах работала международная рыболовная комиссия, она насчитала сотни, десятки тысяч дельфинов в Черном море. Мы считаем афалин по голосам и с осторожностью говорим, что их в акватории Крыма не более 1000. Если экстраполировать на все Черное море – примерно 7-8 тысяч", – отметил он.По словам ученого, среди представителей научного сообщества мало тех, кто специализируется на дельфинах. В последние годы большая часть информации, в том числе об их "массовой" гибели, поступает от волонтеров. "Вот сейчас говорят о массовом выбросе дельфинов. Массовый выброс – это когда стадо живых особей, допустим сотня, подходит к берегу и выбрасывается. То, что трупы на берегу находят – это естественный процесс, дельфины умирают. Часть тонет, часть – выбрасывает на берег. И именно мы привлекли к этому внимание. Десять лет назад этого не было, и никто не считал количество выбросов", – сказал специалист.В пример он привел популярные данные, согласно которым 5% дельфинов выбрасывает на берег, а 95% – тонет. В таком случае за последние несколько лет должно было погибнуть не меньше нескольких десятков тысяч дельфинов, объясняет ученый. Однако, напоминает Агафонов, это не соответствует общему количеству обитающих в Черном море особей.Более серьезной проблемой, по мнению специалиста, является состояние рыбных ресурсов и кормовой базы черноморских китообразных. Бесконтрольный отлов рыбы в водах Черного моря ученые наблюдают последние 30 лет и на сегодняшний день можно говорить, что этот ресурс значительно подорван."Сейчас ловят даже ту рыбу, которая считалась бросовой. – рассказывает Агафонов. – А все взаимосвязано. В природе вообще происходит саморегулирование, если рыбы меньше становится, то становится меньше и тех, кто ей питается".Ранее о связи между гибелью дельфинов в Черном море и рыболовным промыслом заявили в Роспотребнадзоре.

https://crimea.ria.ru/20220618/gibel-delfinov-v-chernom-more-novye-versii-1123571765.html

https://crimea.ria.ru/20220516/pochemu-gibnut-delfiny-v-chernom-more--mnenie-uchenogo-1123248742.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, черное море, общество